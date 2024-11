Luigi Lucchi ex sindaco di Berceto morto a 69 anni: dalla foto in mutande al funerale di Zio Paperone

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex sindaco di Berceto Luigi Lucchi è morto a 69 anni. Protagonista della vita politica parmigiana, si è reso protagonista nel corso degli anni di molte iniziative provocatorie.

Morto Luigi Lucchi: il ricordo del sindaco di Parma Michele Guerra

La notizia della morte di Luigi Lucchi è stata confermata su Facebook dal sindaco di Parma Michele Guerra.

Il suo ricordo: “Caro Luigi, sei stato un Sindaco grande di un piccolo e splendido paese, che hai amato e curato come fosse un figlio, con la passione che ci spinge a fare questo mestiere. Sono contento di averti conosciuto”.

Luigi Lucchi, nel 2015, col cappello in mano e nei panni di un mendicante con la fascia tricolore da sindaco, in una delle sue tante iniziative provocatorie.

L’ultimo post sulla pagina Facebook di Luigi Lucchi

Sulla pagina Facebook di Luigi Lucchi, alle ore 17,06 di martedì 26 novembre è apparso un post.

Nell’ultimo messaggio si legge: “Qui Berceto. La mia vita poggia… Tutta la mia vita, ancora adesso, s’è appoggiata e si poggia, sul fatto, che in tanti mi hanno voluto e mi vogliono bene. Si poggia su cose imparate in casa da mio padre, mia madre, mio zio e zie (non avercela con nessuno, parlare con tutti, non usare mai la cattiveria per nessuno: perdona sempre). Si poggia sulla passione politica. S’è anche sempre appoggiata sul monito che mi ha fatto mio zio don Giuseppe quando ha saputo che mi ero iscritto ad un partito, il Psi: ‘Luigi se puoi aiuta tutti ma in cambio non pretendere neppure un caffè'”.

Chi era Luigi Lucchi, ex sindaco di Berceto

Luigi Lucchi è stato sindaco di Berceto, comune in provincia di Parma, dal 2009 al 2024 per tre mandati.

Tra le sue tante iniziative provocatorie si ricordano la cittadinanza onoraria al leader curdo Abdullah Ocalan (che causò un incidente diplomatico con la Turchia), la protesta in mutande contro i tagli dei finanziamenti ai Comuni e contro la burocrazia, l’invito a Re Carlo d’Inghilterra, l’ordinanza a Natale che obbligava i cittadini a essere buoni e, nel 2016, i funerali di Paperon dè Paperoni con un consiglio comunale straordinario.

In un’intervista a Oggi, Luigi Lucchi aveva spiegato così il suo modo di interpretare il ruolo di sindaco: “Il mio ufficio è sempre aperto, chiunque può entrarvi senza appuntamento. Ma dopo un quarto d’ora smamma. Lo slogan ‘Non sono il vostro migliore amico ma sono l’unico amico che avete’? È così. Non sono il sindaco di tutti. Dei disonesti non potrò mai esserlo“.