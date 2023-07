Furto nella villa del campione F1 Emerson Fittipaldi a Brescia: bottino da 250 mila euro, cos'è stato rubato

Un’operazione veloce, un ricco bottino e la fuga. Così l’ex stella della Formula 1 Emerson Fittipaldi è stata bersaglio di un furto avvenuto all’interno della sua residenza a Soiano, in provincia di Brescia. In quel momento l’ex campione non era in casa, e gli inquirenti sono sulle tracce dei malviventi.

F1, furto nella villa di Emerson Fittipaldi

Come riporta ‘Corriere della sera’, non è dato sapere se i ladri fossero a conoscenza dell’identità del proprietario.

Da anni Emerson Fittipaldi vive a Soiano, sulle rive del Garda, in provincia di Brescia. I malviventi si sono introdotti nella villa mentre non era presente l’ex campione di Formula 1.

Fonte foto: IPA Maxi furto nella villa sul Garda dell’ex campione di Formula 1 Emerson Fittipaldi, con un bottino da capogiro per i malviventi

Per il momento non è dato sapere in quale numero fossero i malviventi, dal momento che subito dopo il colpo si sono dileguati per tutta la zona, per questo le indagini degli inquirenti si muovono sull’ampio raggio.

Il bottino tra Rolex e monili d’oro

Trattandosi della villa di un personaggio importante e in una località prestigiosa, secondo una prima stima riportata dal ‘Corriere della sera’ il bottino potrebbe ammontare a 250 mila euro tra Rolex e monili d’oro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia) che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della villa e della zona.

Per il momento la leggenda della Formula 1 non ha rilasciato dichiarazioni.

I precedenti tra i personaggi famosi

Le residenze dei personaggi famosi sono spesso prese di mira da parte di malviventi quasi sempre organizzati.

Tra gli ultimi casi ricordiamo il furto nella casa di Roma di Samantha De Grenet, dove i ladri si sono introdotti nell’abitazione attraverso la canna fumaria di un ristorante. Il bottino ammontava ad alcune migliaia di euro, compresa la sparizione di alcuni preziosi.

Nel giugno 2023 i ladri si sono introdotti nella casa di Moise Kean, punta di diamante della Juventus. In quel momento l’attaccante si trovava fuori Torino per una vacanza. L’allarme era stato dato dalla domestica l’indomani mattina: arrivata nell’abitazione per svolgere le proprie mansioni, la donna aveva trovato il disordine e una finestra aperta.