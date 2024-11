Tuur Hancke è morto a 19 anni nel giorno del suo compleanno, l'ex ciclista belga si era ritirato a settembre

Lutto nel mondo dello sport: a soli 19 anni è morto il ciclista Tuur Hancke. Nel mese di settembre il ragazzo si era ritirato per presunti impegni scolastici che gli impedivano di coniugare l’attività sportiva con la didattica. Secondo le prime indiscrezioni Tuur sarebbe morto a seguito di una meningite fulminante. Sui social il suo team, la Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel, ha condiviso tutto il dolore del gruppo.

Ciclista belga muore a 19 anni

Il 25 novembre 2024 è morto Tuur Hancke. Il destino infausto ha deciso che il 19enne, giovane promessa del ciclismo da poco ritiratosi dalla squadra, morisse nel giorno del suo compleanno.

A dare l’annuncio è stata la sua ex squadra, la Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel, che in una nota ha dato notizia della tragica scomparsa di Tuur senza tralasciare parole piene di dolore ed empatia.

Come riporta Repubblica il padre Regis Hancke ha spiegato alla stampa belga che il figlio sarebbe morto per una meningite fulminante.

Secondo Gazzetta dello Sport da tempo il 19enne lamentava problemi personali. Il suo direttore sportivo Arne Houtekier racconta così il suo ritiro: “La combinazione con gli studi superiori, iniziati due anni fa, è diventata gradualmente troppo pesante (…). La gestione è sempre difficile per ragazzi così giovani e molti si ritirano proprio per questo motivo”.

La nota del club

Sui social l’ex squadra descrive Tuur come “un ragazzo sempre rispettoso, sempre sorridente, amato da tutti. Purtroppo ora non c’è più tempo per costruire nuovi ricordi. Auguriamo a tutti coloro che hanno conosciuto Tuur tanta forza“.

Nonostante le dichiarazioni del padre sulla malattia fulminante che avrebbe colpito il figlio le informazioni in tal senso sono ancora in divenire.

Chi era Tuur Hancke

Classe 2005, si era unito al club della Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel nel 2022. Nel 2024 era entrato nella Lead Out Cycling Academy per la categoria Under23 e nel mese di settembre, come già detto, aveva scelto di prendersi una pausa per motivi personali.

A 21 anni il ciclista Simone Roganti è morto a seguito di un malore: era una promessa di MG Kvis – Colors For Peace. L’autopsia ha stabilito che il malore che l’ha ucciso sarebbe stato dovuto a un fattore genetico.