Bimbo di 2 anni morso al volto da un pitbull a Vallecrosia vicino Imperia: ricoverato in gravi condizioni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nel primo pomeriggio di martedì 18 luglio un tragico incidente si è verificato a Vallecrosia, provincia di Imperia. Un pitbull ha attaccato un bambino di 2 anni, mordendolo gravemente al volto. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Gaslini di Genova, dove l’equipe medica ha fatto sapere, dopo il primo intervento chirurgico, che non rischia la vita. Restano da valutare le condizioni successive del bambino e il danno riportato dopo lo sfortunato incidente.

La dinamica

Il bimbo di due anni si trova ricoverato in ospedale, dopo essere stato azzannato al viso da un pitbull. In base alle prime informazioni il cane era tenuto in custodia dal compagno della madre del piccolo.

L’animale avrebbe reagito in modo violento dopo che l’uomo ha bussato alla porta della casa del bambino, mordendolo al volto e causandogli gravi ferite. A quanto risulta, il bimbo sarebbe corso incontro all’animale una volta aperta la porta: l’animale potrebbe averlo aggredito d’istinto, in difesa del padrone.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto a Vallecrosia, nella provincia occidentale di Imperia

I soccorsi

Prontamente, personale sanitario e forze dell’ordine sono intervenuti per affrontare la situazione di emergenza.

Il piccolo è stato trasportato attraverso un’eliambulanza in codice rosso al Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Cani aggressivi

La disputa sul tema della presunta aggressività insita in alcune razze di cani è sicuramente di difficile soluzione, ma è vero che i casi di incidenti di questo tipo sono molto frequenti.

Nello scorso mese di marzo, due casi a pochi giorni l’uno dall’altro hanno riportato sotto i riflettori l’argomento. Il primo grave incidente è avvenuto a Vasto, provincia di Chieti, dove un bimbo di 4 anni è stato azzannato al volto da un cane mentre si trovava con il padre in un’officina meccanica.

Non è ancora chiaro se l’animale fosse di passaggio o di proprietà di qualcuno, ma i due avevano iniziato a giocare insieme prima dell’attacco.

Il bambino è stato prontamente trasportato all’ospedale San Pio di Pietralcina dai genitori, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per suturare la ferita.

Il caso di Messina

Nello stesso mese era accaduto l’episodio di Rodi Milici, in provincia di Messina, dove una bambina di 3 anni era stata azzannata da un pitbull appartenente a un parente.

Come avvenuto nel caso di martedì 18 luglio, la piccola era stata trasportata in elisoccorso al Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, dove era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa.

In entrambi i casi, questi incidenti evidenziano l’importanza di prendere le adeguate misure di sicurezza e di responsabilizzarsi nella gestione di animali domestici, indipendentemente dalla razza.