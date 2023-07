Il video del furto dell'auto a Giovinazzo tra gli applausi: l'ira del sindaco Michele Sollecito sui social

A Giovinazzo, nella provincia di Bari, un’automobile è stata rubata in pieno centro e portata via a rimorchio tra gli applausi di chi ha assistito al furto, riprendendo la scena con il telefono cellulare.

L’ira del sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito

Il video del furto dell’automobile in pieno centro a Giovinazzo è stato diffuso sui social network ed è stato intercettato anche dal sindaco del paese, Michele Sollecito, che si è lasciato andare a uno sfogo su Facebook.

Il post del sindaco di Giovinazzo si apre così: “Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse. Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio, solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni”.

Michele Sollecito ha poi aggiunto: “Poiché il fenomeno è tristemente noto spero e confido che l’attività investigativa possa chiudere il cerchio sulla committenza di questi furti. Siamo esasperati dall’inerzia e dall’ineluttibilità, possiamo e dobbiamo pretendere una risposta forte, questa delinquenza ci ferisce non solo nel breve ma anche nel lungo periodo minando la serenità di una comunità intera”.

Nessuno ha chiamato le forze dell’ordine

Stando a quanto riportato da ‘TgCom24’, nessuna delle persone che ha assistito al furto dell’automobile a Giovinazzo avrebbe chiamato le forze dell’ordine.

I commenti dei cittadini

Molti dei commenti dei cittadini al post pubblicato dal sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito puntano il dito proprio contro chi ha ripreso il video. In un commento si legge: “Quello che fa paura non è la mancanza dello Stato, ma la mancanza di senso civico di una cittadinanza intera!”.