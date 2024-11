Bimba cade dalla finestra a Botricello, suicidio della madre in ospedale a Catanzaro: si è buttata di sotto

Una tragedia. Mercoledì 27 novembre una bimba di 7 anni è caduta dalla finestra di una casa famiglia a Botricello, in cui viveva con la madre, per cause ancora da accertare. Immediata la corsa in ospedale a Catanzaro, con la piccola che avrebbe riportato gravi ferite. Una volta lì, la donna, 30 anni, è morta suicida dopo essersi lanciata nel vuoto. La figlia non sarebbe in pericolo di vita.

La caduta della bimba dalla finestra a Botricello

Secondo Ansa la bimba di 7 anni caduta dalla finestra era insieme alla madre nel momento in cui è precipitata dal secondo piano.

La 30enne e sua figlia erano ospiti nella stanza della casa famiglia, a Catanzaro, quando: la dinamica della caduta è ancora da accertare, l’ipotesi è che la piccola sia precipitata durante un momento di distrazione della donna.

Fonte foto: ANSA L’esterno dell’ospedale Pugliese a Catanzaro

Le due, entrambe originarie di un comune dell’entroterra catanzarese, erano ospiti della struttura da un paio d’anni.

La corsa all’ospedale di Catanzaro e il suicidio della madre

La bambina è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Pugliese di Catanzaro a bordo di un’ambulanza.

Secondo quanto riferito da Ansa, avrebbe riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un’informazione forse non appresa subito dalla madre che, proprio in ospedale, è morta suicida lanciandosi nel vuoto dal quinto piano.

Indagini in corso

Sulla caduta della bambina dalla finestra stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina che stanno proseguendo gli accertamenti per cercare di ricostruire quanto è accaduto.

In ospedale, per il suicidio della madre, sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Catanzaro.

Chi era la donna

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la donna e la figlia erano ospiti di una casa famiglia per persone che soffrono di disagio mentale.