Al Bano operato per problemi alla voce: le condizioni e il messaggio dall'ospedale, le speranze per Sanremo

Al Bano Carrisi è stato operato a Roma per risolvere un problema di raucedine che lo affliggeva da tempo. Poco dopo l’intervento chirurgico, il cantante ha voluto tranquillizzare i fan circa le sue condizioni di salute.

Al Bano operato per problemi alla voce

L’operazione, eseguita dal professor Lino Di Rienzo Businco presso la Casa di Cura Villa del Rosario, ha avuto esito positivo. Lo stesso Al Bano ha rassicurato i fan attraverso l’Adnkronos: “Sto già benissimo: io sono un selvaggio“.

Il cantante ha spiegato di soffrire di sinusite, che influiva negativamente sulle sue corde vocali, causando l’abbassamento della voce.

Grazie a una tecnica innovativa di chirurgia endoscopica mini-invasiva, il problema è stato risolto in un’operazione durata circa venti minuti.

Il professor Businco ha sottolineato come questo metodo garantisca il ripristino della funzionalità delle vie respiratorie senza compromettere le corde vocali: “Questa tecnica migliora non solo la respirazione ma anche la qualità della vita e le performance vocali“, ha spiegato il medico.

La prossima sfida: tornare a Sanremo

Nonostante l’intervento, Al Bano guarda già al futuro e, soprattutto, a Sanremo.

Ha rivelato di aver inviato tre brani a Carlo Conti e si dice ottimista sulla sua partecipazione: “Sono molto fiducioso“.

I problemi al cuore nel 2016

Da Milano, Loredana Lecciso ha seguito l’intervento con un po’ di apprensione, scherzando: “Andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!“. Anche lei, in fase di convalescenza dopo un piccolo intervento, ha tranquillizzato i figli.

L’operazione per la raucedine si aggiunge a un lungo percorso di sfide personali e di salute affrontate dall’artista pugliese: nel dicembre 2016 Al Bano era stato operato d’urgenza per gravi problemi al cuore.

In quell’occasione si era sentito male mentre provava a Roma in vista del Concerto di Natale in programma all’Auditorium della Conciliazione di Roma.