Busta con proiettile a Maria Grazia Benedetto, minacce di morte alla consigliera FdI a Vermezzo vicino Milano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Maria Grazia Benedetto, consigliere comunale di FdI a Vermezzo con Zelo (Milano), ha ricevuto una busta contenente il bossolo di un proiettile. Nella busta, oltre al proiettile, c’era anche un messaggio scritto, con l’invito a ritirarsi dalla politica. Diversi esponenti politici hanno subito espresso solidarietà alla consigliera comunale in quota Fratelli d’Italia. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Minacce contro la consigliere comunale Benedetto

L’episodio è accaduto a Vermezzo con Zelo, piccolo comune di circa seimila abitanti tra Abbiategrasso e Gaggiano, a poca distanza da Milano.

Consigliere comunale di minoranza, Maria Grazia Benedetto ha immediatamente ricevuto la solidarietà di Alessandro Filadelfia, capogruppo della minoranza, e degli altri consiglieri comunali.

La solidarietà della politica a Maria Grazia Benedetto

Messaggi di vicinanza sono arrivati anche da altri esponenti politici. “Desideriamo esprimere la nostra più sincera solidarietà per il vile gesto di intimidazione che ha subito Maria Grazia Benedetto. Ricevere una minaccia così grave è un attacco non solo alla sua persona, ma anche ai valori di democrazia e libertà che rappresenta con il suo impegno civico e per il nostro partito” hanno dichiarato il capogruppo di FdI in Regione Lombardia Christian Garavaglia e il presidente provinciale di FdI Guglielmo Villani.

Solidarietà espressa anche dalla Lega, tramite il segretario provinciale Alessio Zanzottera, il deputato e segretario del Carroccio in Lombardia Fabrizio Cecchetti e Donatella Magnoni, commissario della sezione locale.

“È inaccettabile – commentano – che, a qualsiasi livello politico, qualcuno cerchi di intimorire chi dedica tempo ed energie per il bene della propria comunità. La passione politica, soprattutto nei piccoli comuni, non è un lavoro, ma un impegno che richiede sacrifici e dedizione. Non possiamo permettere che tali atti minatori compromettano la partecipazione democratica”.

Presentata una denuncia contro ignoti

Maria Grazia Benedetto, che in passato ha ricoperto anche l’incarico di assessore alla Cultura del comune di Vermezzo con Zelo (Milano), ha ricevuto un bossolo esploso con un invito a ritirarsi dalla politica.

La consigliera comunale ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Benedetto lavora con il marito nell’azienda di famiglia e si è detta “tranquilla” dopo l’accaduto. Tuttavia, i militari stanno facendo indagini per capire se dietro questo gesto possa nascondersi un reale pericolo per l’incolumità della consigliera comunale del comune di Vermezzo con Zelo.