Philip Rogosky trovato morto nel parco dell'Insugherata a Roma: il cadavere è del produttore scomparso mesi fa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il produttore cinematografico Philip Rogosky, 56 anni, è stato trovato morto a Roma, nel parco dell’Insugherata. Il cadavere è stato notato da un passante: attorno al volto aveva una busta di plastica con un tubo collegato a una bombola di elio. L’uomo era scomparso lo scorso 29 gennaio e i parenti avevano immediatamente lanciato un appello.

Il cadavere ritrovato nel parco dell’Insugherata, a Roma

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato da un passante nel parco dell’Insugherata, sulla Cassia, nella mattinata di domenica 24 marzo. La notizia è stata data dal programma “Chi l’ha visto?” (Rai 3).

Una volta sul posto, la polizia ha accertato il decesso e ha contattato la scientifica: è ancora attesa per la conferma ufficiale dell’identità della vittima.

Fonte foto: Tuttocitta.it Il corpo del 56enne è stato ritrovato a Roma, nel parco dell’Insugherata

Il corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione, avrebbe avuto indosso un giaccone identico a quello del produttore scomparso. Attorno al volto aveva una busta di plastica con un tubo collegato a una bombola di elio.

La scomparsa del produttore Philip Rogosky

Rogosky era scomparso lo scorso 29 gennaio e i parenti avevano immediatamente lanciato un appello.

Lasciata casa in zona ponte Sant’Angelo intorno alle 9 del mattino, il 56enne aveva fatto perdere le proprie tracce. Pochi giorni dopo la scomparsa, erano stati ritrovati i pantaloni abbandonati al quartiere Flaminio.

Nel corso delle settimane erano state avanzate diverse ipotesi: alcuni temevano che avesse avuto problemi legati alla produzione di un documentario sulla Russia. La moglie, invece, sospettava che potesse aver avuto un colpo di testa e aver perso la memoria.

I messaggi di cordoglio

A seguito del tragico ritrovamento, in molti hanno espresso il proprio cordoglio alla moglie e ai familiari.

La trasmissione “Chi l’ha visto?” e il Comitato scientifico ricerca scomparsi gli ha dedicato un post su Facebook: “Tutti abbiamo sperato fino all’ultimo che si fosse solo smarrito, dimenticando temporaneamente chi fosse, perché non aveva evidenti motivi per scomparire, sperando di ritrovarlo”.

“In questi lunghi mesi di ricerca – prosegue il messaggio -, abbiamo potuto apprezzare quanto i suoi amici oltre alla sua famiglia, lo amassero e fossero in pena per lui, senza mai perdere le speranze hanno cercato ininterrottamente e hanno verificato personalmente ogni singola segnalazione. Ora è il momento del ritorno ad una dimensione privata nel rispetto del loro dolore“.

“Grande Zio Phil, la tua passione ti ha portato via da noi – ha scritto invece il nipote sui social -. Forse per un amante della natura è il modo migliore per lasciare questo mondo… ho avuto il piacere di conoscerti ed apprezzarli. Eri un grande e semplice uomo a cui l’appellativo di “zio” calzava a pennello… che tu possa riposare in pace e continuare a cercare e studiare “miceti” ovunque tu sia”,