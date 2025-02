Sottomarino russo fra Sardegna e Algeria: il Krasnodar scortato da un rimorchiatore, decollano aerei Nato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In questi giorni l’attenzione della Nato è concentrata sulla presenza del sottomarino russo B-265 Krasnodar nel Mar Mediterraneo, passato nel tratto di mare fra sud Sardegna e Algeria e accompagnato dal rimorchiatore Yevgeny Churov. Sommergibile e rimorchiatore avevano lasciato il Mar Baltico all’inizio di febbraio.

Sottomarino russo vicino alla Sardegna

I movimenti di Krasnodar e Churov sono stati notati dal portale MarineTraffic, che segue i movimenti navali a livello globale.

Era dal 3 gennaio che la Russia non aveva sottomarini nel Mediterraneo, come rileva la testata polacca GospodarkaMorska, specializzata in temi correlati alla sicurezza navale. Krasnodar appartiene alla flotta russa del Mar Nero con sede a Sebastopoli.

Il portale italiano ItaMilRadar, che traccia il movimento di aerei e navi nel Mar Mediterraneo, ha registrato una “intensa attività aerea tra Sardegna e Algeria” dove “almeno tre aerei si sono alternati nella zona per monitorare il sottomarino Krasnodar e il rimorchiatore Churov, che si dirigono verso est a una velocità di circa 10 nodi”.

Gli aerei si sono alzati in volo, in ordine di tempo, da Sigonella, da Cagliari e infine di nuovo da Sigonella. Uno dei tre aerei appartiene alla flotta della Guardia di finanza, mentre gli altri due appartengono alla Marina militare italiana e alla Marina militare statunitense.

Non è chiaro se quella dei vascelli russi sia una sorta di “crociera dimostrativa” o se il passaggio è finalizzato ad operazioni strategiche.

Il transito di una tale tipologia di mezzo navale viene giudicato insolito e, di conseguenza, fa alzare l’asticella della tensione fra Nato e Russia: “I sottomarini russi a propulsione convenzionale trascorrono la maggior parte del loro tempo in porto. Questo rende la loro presenza permanente nel Mediterraneo ormai insostenibile”, aveva dichiarato a gennaio il belga Frederik Van Lokeren, ufficiale ed esperto navale, contattato dalla testata di settore Navalnews.

Sottomarini nucleari nel Mediterraneo

Ma al momento almeno due sottomarini occidentali a propulsione nucleare sono presenti nel Mediterraneo, l’americano USS Indiana e il britannico HMS Anson.

Il Krasnodar non può tornare alla sua base

Il Krasnodar era di stanza nel Mediterraneo all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 e non ha potuto fare ritorno nel Mar Nero dal momento che la Turchia ha bloccato i passaggi attraverso gli stretti per le navi degli Stati belligeranti, invocando una convenzioni risalente al 1936.