Gianluca Volpe trovato morto a Tenerife, il decesso del 27enne di Tegoleto avvolto nel mistero

La morte di Gianluca Volpe a Tenerife è un giallo. Il 27enne di Tegoleto è stato trovato senza vita nelle Canarie ma le circostanze in cui è avvenuto il decesso sono ancora avvolte nel mistero. La notizia della scomparsa del giovane è arrivata ai carabinieri di Arezzo, ma sul caso stanno indagando gli investigatori spagnoli.

Cosa è successo a Gianluca Volpe a Tenerife

A ricostruire le (poche) informazioni sulla morte di Gianluca Volpe a Tenerife è La Nazione. La notizia del decesso del 27enne è arrivata ai carabinieri di Arezzo lo scorso weekend, ma sul caso stanno indagando gli investigatori spagnoli. Ai militari dell’Arma, informati dal consolato di Arona (che sta facendo da tramite tra le autorità di Italia e Spagna), è spettato solo il gravoso compito di comunicare la morte del giovane alla sua famiglia.

La magistratura spagnola ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo, allo scopo di fare maggiore chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla sua morte.

L’ipotesi sulla morte di Gianluca Volpe a Tenerife

In attesa dei risultati dell’autopsia sul cadavere di Gianluca Volpe, che farà luce sulle reali cause del decesso del giovane di Tegoleto, stando alle prime indiscrezioni risulta che la sua morte non sarebbe stata “violenta”.

L’ipotesi della morte naturale è, però, ancora da confermare. Gli inquirenti, infatti, stanno indagando a 360 gradi allo scopo di non escludere alcuna pista.

Chi era Gianluca Volpe, morto nel mistero a Tenerife

Gianluca Volpe è nato nel 1997. Residente a Tegoleto, nel Comune di Civitella, ha frequentato le scuole in provincia di Arezzo, dove era molto conosciuto.

Da qualche giorno, il giovane aveva deciso di partire per Tenerife, dove però ha incontrato la morte.

La notizia del suo decesso è rimbalzata negli ultimi giorni tra social network e chat private, dove si sono diffusi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane. Nessuna notizia è apparsa nei giorni scorsi nei notiziari spagnoli.

Cronache della Campania aggiunge ulteriori dettagli: Gianluca Volpe aveva origini napoletane. È nato, infatti, proprio nel capoluogo campano.