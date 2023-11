Luciana Littizzetto ricorda Giulia Cecchettin a Tu Si Que Vales: "È la vittima numero 105 di quest'anno"

Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales ha voluto ricordare Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo, in provincia di Venezia, massacrata a coltellate dall’ex fidanzato, il coetaneo Filippo Turetta. La showgirl ha messo da parte la sua verve ironica per tenere un discorso breve e commosso che è stato accolto dal pubblico con una standing ovation.

La giornata di sabato 18 novembre si è aperta con la peggiore delle notizie: le ricerche di Giulia Cecchettin si sono concluse con il ritrovamento del suo cadavere.

Una serie di dettagli è trapelata nel corso della giornata, fino alla rivelazione sugli ultimi minuti di vita di Giulia.

Secondo i rilievi effettuati sul corpo, Giulia è stata uccisa con una serie di fendenti dai quali ha provato a difendersi, come dimostrano i tagli sulle mani e sulle braccia.

La ragazza è stata finita con coltellate alla testa e al collo. Giulia era già stata picchiata prima di essere caricata di peso in macchina, come dimostrano alcune tracce di sangue rinvenute sull’asfalto.

Il discorso di Luciana Littizzetto ha spezzato per un attimo l’ironia di Tu Si Que Vales.

La showgirl ha preso la parola “a nome di tutte le donne che ci stanno guardando da casa, di tutte le donne che sono presenti in studio e anche di tutti gli uomini“.

“Certo, perché è una cosa che riguarda anche gli uomini”, ha immediatamente concordato Gerry Scotti.

Volevo dare un bacio alla famiglia di Giulia e alla sorella. E volevo ricordare che, qualche ora prima, è stata uccisa anche un’altra donna in Calabria, una dottoressa di 67 anni (si tratta di Francesca Romeo di Santa Cristina in Aspromonte, nel Reggino, ndr). Quattro giorni fa, è morta Patrizia, strangolata. Giulia è la vittima 105 di quest’anno. Il 2023 ha avuto più vittime del 2022. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà e non sopportano che facciano delle scelte autonome e che si sentano libere. Questa cosa, nel 2024, non può più essere accettata.