Sanremo, solo il Televoto premia Olly. Tutte le votazioni, i giornalisti avevano scelto un altro vincitore

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con il trionfo di Olly che ha battuto la concorrenza, senza però sbaragliarla. A confermarlo le percentuali di voto e le classifiche rese note dopo la finale. La vittoria di Olly è stata di misura sul 2° classificato, Lucio Corsi, che l’aveva preceduto nelle classifiche delle altre giurie ma non in quella del Televoto che è stata alla fine dirimente.

Classifiche e voti, ecco come ha vinto Olly

È stato uno dei Festival di Sanremo più equilibrati che si ricordi. A vincerlo è stato Olly che ha primeggiato in un podio che ha visto presenti anche gli outsider Lucio Corsi e Brunori Sas. Beffati invece alcuni dei favoriti della vigilia come Giorgia e Achille Lauro, finiti fuori anche dalla top 5.

All’indomani della chiusura della kermesse, sono state pubblicate, nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, le classifiche che – giorno dopo giorno e televoto dopo televoto – hanno decretato la vittoria del cantautore ligure. E, spulciandole, si appura che il suo successo è stato davvero di un’incollatura.

Le percentuali di Sanremo 2025

Come visto anche in diretta sul palco dell’Ariston, Olly ha battuto Lucio Corsi per uno 0,4%, una distanza quasi millesimale tra i due giovani cantanti che si sono contesi fino alla fine la vittoria.

Olly l’ha fatta sua con il 23,8% delle preferenze, mentre Lucio Corsi si è fermato al 23,4%. Sul terzo gradino del podio invece Brunori Sas con il 20,3% che ha preceduto Fedez (17,7%) e Simone Cristicchi (14,8%).

A premiare l’interprete di “Balorda Nostalgia” è stato soprattutto il Televoto che l’ha visto primeggiare con un sonoro 31%, superiore al 25,7 del rivale toscano.

Il meccanismo

Occorre però chiarire a questo punto cosa prevedeva il meccanismo di voto. All’ultima votazione infatti hanno partecipato tutte e tre le giurie: il Televoto (per il 34%), la Sala stampa, tv e web (per il 33%) e i voti delle Radio (sempre per il 33%).

Mentre per il televoto le preferenze dei telespettatori erano espresse naturalmente in percentuale, quelle dei giornalisti invece erano articolate in voti espressi su ciascun cantante in una scala da 1 a 5 che poi sono stati tradotti in percentuale.

Infine, è bene sottolineare come l’ultima votazione sia stata integrata a tutte le altre precedenti, fatte da tutte e tre le giurie e in tutte le serate precedenti, esclusa quella del venerdì dedicata alle cover e ai duetti.

Le cinquine diverse

Nel pomeriggio di domenica 16 febbraio sono arrivati quindi tutti i dati relativi a tutte le fasi delle votazioni. Per la sala stampa, tv e web e per le radio, nella prima fase di sabato, la cinquina era la seguente:

GIORGIA LUCIO CORSI ACHILLE LAURO BRUNORI SAS OLLY

Per la classifica radio invece:

GIORGIA LUCIO CORSI ACHILLE LAURO COMA_COSE BRUNORI SAS

Infine per il Televoto:

BRUNORI SAS 17,5% OLLY 16% LUCIO CORSI 12% FEDEZ 9,7% ACHILLE LAURO 8,5%

Alla fine della prima fase della finale dunque, sommando le tre giurie, la cinquina recitava:

BRUNORI SAS OLLY LUCIO CORSI GIORGIA ACHILLE LAURO

Come detto però il quintetto decisivo lo si è ottenuto sommando i voti delle serate precedenti con quella finale. Il risultato ha ribaltato le gerarchie e creato la top 5 che ha fatto rientrare Cristicchi e Fedez ed escluso Giorgia e Lauro.

I voti finali

La seconda fase poi è stata circoscritta ai soli 5 super finalisti. Ecco come sono stati votati dalle tre diverse giurie.

Per le radio:

LUCIO CORSI OLLY BRUNORI SAS SIMONE CRISTICCHI FEDEZ

Per stampa, web e tv:

LUCIO CORSI OLLY BRUNORI SAS FEDEZ SIMONE CRISTICCHI

Per il Televoto:

OLLY 31% LUCIO CORSI 25,7% FEDEZ 20,5 % BRUNORI SAS 16,6 % SIMONE CRISTICCHI 6 %

È stato dunque il Televoto a premiare Olly che, partendo in svantaggio rispetto a Lucio Corsi, ha potuto usufruire di una grossa fetta di percentuale in più dal voto degli spettatori da casa, utile per ribaltare il punteggio e svettare su tutti gli altri, garantendosi la vittoria del 75esimo Festival di Sanremo.