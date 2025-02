Furti d'auto, blitz nei demolitori di BAT e Foggia: 7 aziende irregolari su 8, multe per 70mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di numerosi sequestri e irregolarità rilevate il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nelle province di BAT e Foggia. I controlli, effettuati il 15 febbraio, hanno interessato autodemolitori e rivenditori di pezzi usati per contrastare i furti d’auto.

Controlli serrati nei demolitori

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine delle Questure di BAT e Foggia, con il supporto del Compartimento Polizia Stradale di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Bari, hanno condotto verifiche approfondite ad Andria, Barletta, Canosa, Cerignola e nelle aree circostanti. L’operazione ha coinvolto 90 unità di personale e ha portato al controllo di 324 veicoli e numerosi individui, alcuni dei quali con precedenti di polizia.

Irregolarità e sequestri

Le verifiche hanno evidenziato irregolarità in 7 aziende su 8 controllate, con accertamenti ancora in corso. Sono stati sequestrati un’officina meccanica e una carrozzeria non autorizzate nel territorio di Andria e Canosa. Inoltre, un rivenditore di pezzi meccanici a Barletta è stato sanzionato per mancanza del registro delle operazioni giornaliere.

Risultati delle operazioni “Alto Impatto”

Le operazioni “Alto Impatto” hanno permesso di identificare oltre 15.000 persone e controllare circa 7.500 veicoli nei comuni della BAT, con sanzioni per circa 70.000 euro. Nella provincia di Foggia, sono stati effettuati più di 30 servizi simili, identificando oltre 4.000 persone e controllando circa 2.000 veicoli.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

La collaborazione tra le forze di polizia del territorio federiciano e in provincia di Foggia si è dimostrata efficace nel contrastare il fenomeno dei furti d’auto che affligge il Nord pugliese, grazie alla sincronizzazione dei patrimoni informativi.

Fonte foto: IPA