Lo sfogo social della sorella di Giulia Cecchettin: "È stato il vostro bravo ragazzo, non mi resta che rabbia"

Duro sfogo sui social di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la 22enne ritrovata morta sabato 18 novembre, poco prima di mezzogiorno, nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

“Non mi resta che rabbia”

Elena Cecchettin ha pubblicato una serie di post su Instagram commentando la tragica notizia della morte della sorella, scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre.

“La mia tristezza è sepolta insieme alle sorelle uccise. Non mi resta che rabbia” si legge in una frasi condivise da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, nelle sue storie Instagram.

“È stato il vostro bravo ragazzo” è un altro post rilanciato dalla sorella di Giulia, insieme alla frase: “Per te bruceremo tutto“. In un altro post, sempre pubblicato su Instagram, Elena Cecchettin dedica alla sorella una fotografia accompagnata da una didascalia: “I love you”.

Le parole del sindaco di Vigonovo

“Un epilogo doloroso e drammatico che ha sconvolto profondamente tutta la nostra comunità di Vigonovo e di Saonara”.

E ancora: “Ci stringiamo attorno alla famiglia di Giulia, al padre, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Tutti avevamo atteso e sperato in una conclusione diversa”. Così il sindaco di Vigonovo, Luca Martello con tutta l’amministrazione del Comune in cui viveva con la sua famiglia la ragazza scomparsa e ritrovata morta nella mattinata di sabato 18 novembre.

“Purtroppo si tratta dell’ennesimo femminicidio di una giovane donna, e noi non possiamo smettere di indignarci e di impegnarci per cercare di porre un freno al dilagare di episodi di violenza contro le donne”, conclude.

Da Simona Ventura a Laura Pausini, le reazioni social

Oltre alle reazioni dei politici, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisioni, hanno espresso il loro sdegno per il femminicidio di Giulia Cecchettin.

“Cara Giulia scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ma poi non riusciamo a salvare le tante vittime come te. Ogni volta ci interroghiamo come questo sia possibile e cosa possiamo fare di più. Le risposte però cadono nel vuoto. Stringo forte fortissimo la tua famiglia”. Così Simona Ventura commenta sui social commenta il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin.

“Un abbraccio forte e con il cuore a te e al tuo papà” scrive la cantante Laura Pausini, postando un commento sotto il post di Elena Cecchettin su Instagram.