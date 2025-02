Etna in eruzione, scatta il divieto di avvicinamento con la lava scesa fino a quota 1700: chiusi spazi aerei

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Etna torna a eruttare, con la lava che è scesa fino a quota 1.700 metri e l’emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Per motivi di sicurezza, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi aerei a Sud e Sud-Ovest del vulcano fino alle 17:00 e la sospensione dei voli in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 19:00.

Eruzione Etna: lava a quota 1.700 metri

L’Etna continua la sua attività eruttiva, con una colata lavica che scende da una settimana sul versante occidentale del vulcano. La lava ha già percorso cinque chilometri.

Si avvicina ora alla pista altomontana a quota 1.700 metri, costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dal Corpo Forestale regionale. L’area è strategica, poiché il sentiero è utilizzato non solo dagli escursionisti, ma anche dai mezzi di soccorso che operano sull’Etna.

Fonte foto: ANSA In foto un precedente fenomeno sull’Etna, risalente all’estate 2024

Da qui l’avvertimento ai curiosi, anche agli esperti, non avvicinarsi. Si consiglia di distare dalla colata almeno 100 metri o più.

Vietato avvicinarsi

Nei giorni scorsi, l’imponente colata ha attirato centinaia di curiosi, che si sono avventurati tra i sentieri innevati, avvicinandosi pericolosamente al fronte lavico.

Questo è alto fino a dieci metri in alcuni tratti e, in diversi momenti, cadono rocce incandescenti. Gli esperti avvertono che, a contatto con la neve, la lava può generare vapore ad alta pressione, causando esplosioni improvvise.

Un fenomeno simile si verificò nel 2017, quando dieci persone rimasero ferite. Per questo motivo, le autorità locali hanno adottato misure restrittive per evitare rischi.

Fermi gli aerei

Oltre al pericolo sul terreno, l’attività eruttiva ha reso necessario il blocco di alcuni spazi aerei. L’Unità di crisi ha disposto la chiusura dello spazio aereo a Sud e Sud-Ovest del vulcano fino alle 17:00, mentre i voli in arrivo all’aeroporto di Catania sono sospesi fino alle 19:00. La modalità di chiusura per precauzione è la stessa scelta per il fenomeno eruttivo registrato ad agosto scorso.

Nel frattempo, i sindaci dei comuni vicini hanno introdotto diversi divieti: a Biancavilla e Belpasso è obbligatorio mantenere una distanza di almeno mezzo chilometro dalla colata, mentre ad Adrano è vietato l’accesso al rifugio Galvarina. La situazione resta in evoluzione e le autorità invitano alla massima prudenza.