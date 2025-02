Carlo Conti e il Festival di Sanremo "baudiano": cosa significa. E arriva la risposta di Pippo Baudo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un Festival di Sanremo alla “Pippo Baudo”. Così l’ha definito Carlo Conti nella conferenza stampa che ha chiuso la 75esima edizione della kermesse, caratterizzata da uno stile e da un taglio che ha ricordato più quello di Baudo che quello del predecessore Amadeus. Il decano dei presentatori ha risposto all’omaggio del direttore artistico e ringraziato per la citazione.

Pippo Baudo e i ringraziamenti a Carlo Conti

Elogi da un conduttore di Sanremo all’altro. Non si è fatta attendere la risposta di Pippo Baudo alle parole di Carlo Conti che ha rivelato di essersi ispirato alle molteplici conduzioni del suo collega siciliano per modellare lo stile da dare all’edizione del 2025 di Sanremo. Una scelta questa azzeccata come confermato dai numeri che la kermesse ha saputo raggiungere e dagli alti ascolti registrati.

Baudo ha ringraziato Conti, si è detto molto contento del paragone e ribadito come aver ispirato un’edizione così ricca di successi gli abbia fatto piacere.

Il Festival di Sanremo “baudiano”

“Sanremo 2025 baudiano? Sono molto contento, mi fa veramente piacere“, questo il commento di Pippo Baudo ad Adnkronos dopo l’omaggio del direttore artistico.

D’altronde quando si parla di Festival non si può non citare la persona che ne ha condotti di più. Il presentatore catanese, 88 anni, detiene ancora il record di conduzioni: ben 13.

Il primo risale addirittura al 1968. È stato però negli anni Ottanta e Novanta che si sono concentrate gran parte delle edizioni, fino all’ultimo datato 2008, quando, insieme a lui, al timone c’era stato Piero Chiambretti.

Le parole in conferenza stampa

Pippo Baudo è stato citato proprio da Carlo Conti nell’ultima conferenza dalla sala stampa di Sanremo. Il direttore artistico ha ammesso di essersi ispirato nel 2025 allo storico conduttore, così come aveva fatto già nel 2015 e nel 2016, nelle altre edizioni da lui guidate.

“Per me il festival è baudiano, perché Baudo ci ha insegnato a farlo in questo modo, con le sue contraddizioni, con le giurie, con le polemiche. È una messa cantata dove si possono inserire delle volte la chitarra elettrica, o l’organo, è un meraviglioso rito collettivo e ci ha insegnato Pippo Baudo a farlo”, ha detto parlando ai giornalisti e non chiudendo la porta a un’edizione, la prossima, nella quale possa fare solo il direttore artistico.

L’auspicio di Conti poi è che “sia stato un festival baudiano nel miglior senso della parola”, lodando soprattutto la capacità del suo collega di mettere la buona musica davanti a tutto. “Spero che almeno un po’ delle canzoni di questo Festival possano restare nel tempo, allora sì che avremmo vinto”, ha chiosato il conduttore dell’ultima edizione, vinta da Olly.