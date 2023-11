Il video delle dichiarazioni di una concittadina di Giulia Cecchettin: "Ha dimostrato il coraggio a noi donne"

“Ha voluto perdonarlo e aiutarlo”, queste le parole piene di affetto di Laura, una concittadina di Giulia Cecchettin dopo le drammatiche notizie sul ritrovamento del corpo della 22enne nei pressi del lago di Barcis, in Friuli.

Laura vive a Vigonovo, in provincia di Venezia, lo stesso paese in cui viveva la studentessa rinvenuta cadavere sabato 18 novembre. Ai microfoni dell”Ansa’ dice: “Giulia ha avuto il coraggio di perdonare e di volere aiutare quest’uomo. Non si è fermato al suo no. Forse a una donna viene naturale vedere l’uomo in difficoltà e volerlo aiutare, non volerlo lasciare da solo”.

Questo suo coraggio “le ha tolto la vita”, sostiene la concittadina, che tuttavia nella morte di Giulia riconosce una lezione: “Lei ha dimostrato tanto a noi donne, soprattutto nel dargli la forza”. Poi l’ultima speranza: “Spero che adesso lui abbia la forza di riuscire a farci capire quello che è successo”.

Nella tarda serata di sabato 18 novembre i famigliari di Filippo Turetta hanno rivolto un appello al ragazzo per invitarlo a costituirsi e ad assumersi le proprie responsabilità.