Roma, 31enne trovato morto sul divano di casa: mistero sulle cause, c'è una pista probabile

A Roma un 31enne è stato trovato morto sul divano della sua abitazione in via Morandi. A scoprire il cadavere dell’uomo è stata la fidanzata che ha allertato i soccorsi. Per lui però non c’è stato nulla da fare: ancora misteriose le cause della sua morte, per far luce sulla vicenda è stata disposta l’autopsia.

31enne morto sul divano di casa a Roma: è giallo

È un vero e proprio giallo per ora la morte di un 31enne nella zona nord est di Roma. Il rinvenimento del suo cadavere è stato fatto dalla sua fidanzata che, tornando a casa di lui nella tarda mattinata di domenica 2 marzo, lo ha trovato disteso e senza vita sul divano del salotto.

Sono subito scattate le indagini condotte dagli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, diretto della dottoressa Isea Ambroselli.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Il luogo della vicenda

Le indagini e il primo sopralluogo

La fidanzata del defunto si era recata nell’abitazione che si trova nella zona di Valmelaina, al Nuovo Salario. Qui ha trovato esanime il suo fidanzato e ha allertato subito il personale medico. Inutile però l’intervento dell’Ares 118 che non ha potuto far altro che decretarne il decesso.

Subito gli investigatori sono giunti sul posto, insieme alla polizia scientifica, e hanno svolto il primo sopralluogo nell’appartamento in via Rodolfo Morandi. Qui è stato trovato, sul suo divano di casa, il 31enne.

Gli agenti hanno ascoltato a lungo la ragazza che era entrata in casa della vittima in quanto aveva le chiavi dell’abitazione.

Le ipotesi e la pista più probabile

Le indagini sono partite e, ad ora, non escludono alcuna pista sulla vicenda dell’uomo trovato morto in casa a Roma.

La salma del 31enne è stata portata all’istituto di medicina legale di Tor Vergata e qui nelle prossime ore dovrebbe essere sottoposta all’autopsia, utile a chiarire le cause del decesso dell’uomo e a stabilire con certezza a quando risalga la sua morte.

L’ipotesi che viene tenuta in maggiore considerazione in queste fasi iniziali è quella di un malore che gli sarebbe stato fatale. A casa della vittima infatti non sarebbero state trovate sostanze stupefacenti o farmaci sospetti. Sul corpo del 31enne poi non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, come appurato dal medico legale. Anche sulla porta d’ingresso non ci sarebbero segni di effrazione.