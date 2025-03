Nicolas Fonseca rapito in Messico: terrore per il figlio di Daniel, ex calciatore di Juventus, Roma e Napoli

Ore di paura in Messico per Nicolas Fonseca, 26enne centrocampista uruguaiano in forza al Club León. Il calciatore, figlio dell’ex attaccante di Juventus, Roma e Napoli Daniel Fonseca, è stato vittima di un rapimento lampo mentre si recava in auto all’allenamento. Un gruppo di uomini armati lo ha costretto a salire su un altro veicolo, portandolo in una zona isolata prima di derubarlo e lasciarlo andare dopo circa due ore di prigionia.

Messico, rapito Nicolas Fonseca

Secondo quanto riportano i media locali, Fonseca stava guidando la sua auto quando è stato fermato da un pick-up con alcuni uomini armati, che lo hanno costretto a seguirli.

Il calciatore è stato poi abbandonato in un’area isolata a circa 25 chilometri dal luogo del sequestro, privato di soldi, orologi e oggetti personali. Solo ore dopo, la polizia ha rinvenuto la sua auto non lontano dal luogo del rapimento.

Fonte foto: Getty Images

Daniel Fonseca con la maglia del Napoli: l’ex calciatore uruguaiano ha giocato anche nella Roma e nella Juve

Le parole del Club León e la reazione della famiglia

Finora né il calciatore né la sua famiglia hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il Club León ha tranquillizzato i tifosi con una nota ufficiale: “Nicolas sta bene e si sta allenando regolarmente con i compagni in vista delle prossime partite”.

Il club ha inoltre invitato a non diffondere false informazioni su un caso così delicato.

Fonti vicine alla famiglia Fonseca hanno parlato di un ragazzo “scosso, ma in buona salute”, mentre il padre Daniel, ex bomber della Roma tra il 1994 e il 1997, ha ringraziato Dio per il fatto che suo figlio sia uscito illeso da questa terribile esperienza.

Dove è avvenuto il sequestro

L’area in cui è avvenuto il rapimento si trova nello stato centrale di Guanajuato, uno dei più pericolosi del Messico.

La regione è teatro di una feroce guerra tra i cartelli della droga di Jalisco e Santa Rosa de Lima, che lottano per il controllo del territorio. Il rapimento di Fonseca si inserisce in un contesto di crescente violenza che coinvolge sempre più anche personalità di spicco e sportivi.

Per il momento, le autorità messicane stanno conducendo le indagini per chiarire se si sia trattato di un rapimento a scopo di estorsione o di un semplice furto con sequestro temporaneo.