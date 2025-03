Bassetti gela tutti su Papa Francesco e broncospasmo: "Spesso queste polmoniti finiscono male". La situazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Purtroppo queste forme di polmonite spesso vanno a finire male, non sempre si superano”. L’infettivologo Matteo Bassetti si riferisce in questo modo alle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma dal 14 febbraio. Parole che hanno gelato i tanti fedeli che sperano nella ripresa del Pontefice, in particolare dopo i continui miglioramenti registrati negli ultimi giorni. Fino alla nuova crisi respiratoria aggravata da broncospasmo di venerdì 28 febbraio.

Matteo Bassetti sulle condizioni di Papa Francesco

“Credo che siamo stati tutti abbastanza ottimisti. Non vorrei fosse l’inizio del precipitare della situazione”.

Così Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, parla in una intervista al Messaggero delle condizioni di Papa Francesco.

Fonte foto: ANSA

L’ultimo bollettino, con la nuova crisi respiratoria con broncospasmo avuta dal Pontefice, “ci dice che la malattia del Papa ha un andamento di alti e bassi”.

“Va sempre ricordato – aggiunge – che stiamo parlando di una polmonite in un soggetto anziano, gravemente immunodepresso, polimicrobica”.

Il quadro clinico resta “molto grave anche alla luce della situazione di base da cui partiva il Santo Padre, credo facciano bene i fedeli a pregar per lui”.

Come sta il Papa secondo Bassetti

Secondo Bassetti le condizioni del Papa sono complicate: “È un bollettino non bello…La ventilazione ad alti flussi si pratica quando l’ossigenazione nei polmoni non è adeguata e si deve respirare più velocemente, dopo la prima crisi, superata, ora è stata di nuovo necessaria”.

Papa Francesco è alle prese con una polmonite polimicrobica, “c’è un’infezione sostenuta da microbi diversi su una situazione di base già pesantemente compromessa in cui i batteri vanno a nozze”.

“Abbiamo a che fare con un polmone già pesantemente alterato”, spiega. Bergoglio soffre di “una brutta asma cronica e di bronchiectasie, che sono delle malformazioni dell’apparato a livello bronchiale”.

Inoltre è un paziente fragile: è sovrappeso, anziano e con problemi di immunodepressione, dato che fa terapia con cortisone da molti anni.

“Queste polmoniti spesso vanno a finire male”

“Noi gestiamo ogni giorno pazienti come sua Santità. Sembra andare tutto bene poi a un certo punto le cose vanno peggio”, racconta l’infettivologo.

“È questo l’andamento della malattia, purtroppo. Fatto di alti e bassi, altalenante e improvviso”.

“Purtroppo – dice Bassetti – queste forme di polmonite spesso vanno a finire male, non sempre si superano”.

“La prognosi è molto delicata adesso”, conclude. “Credo che facciano bene i fedeli a pregare”.