Un elicottero è precipitato nel Pavese, il pilota è l'unica vittima: si indaga sulle cause dell’incidente

Un autogiro, un piccolo elicottero, è precipitato nella tarda mattinata in un campo a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. Il pilota, un uomo di 67 anni residente a Lissone, ha perso la vita nello schianto. Le indagini sono in corso per chiarire cosa abbia causato l’incidente.

Un autogiro – noto anche come girocottero – è precipitato in provincia di Pavia, nei pressi di via dell’Industria a Sannazzaro de’ Burgondi. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, mentre il velivolo era in volo tra Senago e l’avioporto di Mezzana Bigli.

L’impatto è stato devastante e l’uomo alla guida, un pilota di 67 anni residente a Lissone, è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Voghera hanno avviato le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area.

La causa dell’incidente

Le autorità stanno lavorando per chiarire cosa abbia causato la caduta del velivolo. Gli investigatori stanno valutando se il disastro sia stato provocato da un errore umano o da un guasto tecnico.

I carabinieri e i vigili del fuoco stanno esaminando i resti del mezzo, mentre la Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia ha raccolto le prime informazioni sul volo.

Il velivolo, partito da Senago, doveva atterrare a Mezzana Bigli, ma qualcosa è andato storto. Non ci sono ancora conferme sulle cause dell’incidente e saranno necessari ulteriori accertamenti tecnici per stabilire la dinamica dello schianto.

Bilancio vittime: un morto

L’unica vittima dell’incidente è il pilota, un 67enne di Lissone. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Questo incidente si aggiunge a un’altra emergenza avvenuta lo stesso giorno in Brianza, dove un altro ultraleggero è finito fuori pista durante l’atterraggio all’Aero Club di Alzate Brianza. Fortunatamente, in quel caso, nessuno è rimasto ferito.

Negli ultimi giorni, si sono verificati diversi incidenti simili. Il 28 febbraio, un ultraleggero è precipitato in provincia di Sondrio, a Cino, con due persone a bordo. Di recente è anche giunta l’autopsia sul corpo di Lorenzo Rovagnati, morto in un incidente a bordo di un velivolo.