Come sta Papa Francesco, le ultime dal Gemelli e le polemiche su dimissioni e il futuro post Bergoglio

La febbre è sparita, ma il quadro clinico è ancora complicato per Papa Francesco. “La notte è stata tranquilla, il Papa riposa ancora”. Così riferisce il bollettino vaticano sulle condizioni di salute del Pontefice, che è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

La prognosi resta riservata

Per il resto, il Papa non mostra leucocitosi e i parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili. Francesco è vigile, si alimenta autonomamente e continua ad effettuare la fisioterapia respiratoria.

Ciò significa che Francesco non ha alimentazione endovenosa e può dunque alzarsi e camminare, compatibilmente con le sue energie.

Fonte foto: IPA

Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio

Il broncospasmo non si è ripresentato. Nel pomeriggio di sabato 1 marzo Francesco ha ricevuto l’Eucarestia, poi ha pregato. La sua prognosi è ancora riservata.

La polemica sulle dimissioni del Papa

Dal 14 febbraio la Chiesa cattolica non ha la sua guida, così come la città-stato del Vaticano non ha il suo monarca assoluto. E le prospettive per il futuro non sono rosee, considerata l’età del Papa (88 anni già compiuti) e le sue condizioni di salute.

Nonostante la situazione, per il cardinale Angelo Bagnasco parlare di dimissioni è fuori luogo. “Il collegio cardinalizio è compatto attorno al Santo Padre e sta pregando per una guarigione il più possibile veloce e completa”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. “Non c’è motivo di parlarne”, taglia corto quando si prende l’argomento dimissioni.

Il post Bergoglio

“La Chiesa non è un’organizzazione, e quindi questi discorsi, o pensieri, su cosa sarà, su cosa si farà e come, mi pare che siano proprio fuori luogo. Il Papa c’è e ci conferma nella fede come faceva San Pietro”, ha affermato Bagnasco in merito alle polemiche su chi prenderà le redini della Chiesa dopo Papa Francesco.

Preghiere in Piazza San Pietro per il Papa

Anche nella serata di domenica 2 marzo, alle 21:00, come nei giorni precedenti, i fedeli si raccoglieranno in preghiera per la salute del Papa. La recita del Rosario sarà presieduta dal cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità.

Domenica 2 marzo è la terza in cui l’Angelus è arrivato in forma scritta, non presenziato dal Papa.