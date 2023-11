Trovato il cadavere di Giulia Cecchettin vicino al lago di Barcis: si cerca la Punto nera di Filippo Turetta

Il cadavere di Giulia Cecchettin è stato ritrovato sabato mattina, poco prima di mezzogiorno, nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

La scoperta del cadavere di Giulia Cecchettin nel lago di Barcis

Che il cadavere appartenga alla giovane scomparsa dal Veneziano assieme all’ex fidanzato nella notte tra sabato 11 e domenica 11 novembre, come riporta il ‘Corriere della Sera’, è stato confermato dalla Procura di Venezia e dai Carabinieri. Il corpo si trovava in un canalone tra il lago e la zona di Piancavallo, nella zona di Pordenone.

A ritrovare il corpo nei pressi del lago di Barcis sono stati gli uomini impiegati nelle ricerche di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. Nella zona, dalle 7 di mattina di sabato 18 novembre, erano ripartite le attività di ricerca, coordinate dalla Prefettura: i Vigili del Fuoco, con personale specializzato nella ricerca di persone, erano impegnati insieme alle squadre speleo-alpino-fluviali e ai sommozzatori.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il lago di Barcis, in provincia di Pordenone, nei pressi del quale è stato ritrovato il cadavere di una donna nella mattinata di sabato 18 novembre.

Le ricerche di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin

Le verifiche nei pressi del lago di Barcis erano legate al fatto che il bacino d’acqua si trova lungo la direttrice seguita dalla vettura di Filippo Turetta, nella notte della scomparsa dopo l’aggressione da parte del giovane ai danni dell’ex fidanzata, che sarebbe avvenuta nella zona industriale di Fossò (in provincia di Venezia), come mostrato in un video delle telecamere di sorveglianza di un’azienda del posto.

A Barcis si starebbe portando anche Andrea Petroni, pubblico ministero della procura di Venezia che segue le indagini sul caso dei due ex fidanzati scomparsi.

Le ricerche proseguono per capire se nella zona sia presente anche la macchina (la grande Punto nera) di proprietà di Filippo Turetta. L’automobile è stata avvistata per l’ultima volta domenica alle ore 9,07 in località Ospitale di Cortina, in direzione Dobbiaco. Alcuni avvistamenti hanno dato l’auto oltre confine a Linz, in Tirolo, mercoledì 15 novembre.

Filippo Turetta indagato per tentato omicidio

Venerdì 17 novembre, Filippo Turetta è stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio.

Il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, aveva precisato sul caso: “C’è stata un’aggressione. Sulla base del video che la riprende, degli accertamenti irripetibili e del fatto che i ragazzi non si trovano più, non potevamo che procedere così. C’è anche da considerare il fatto che sono passati ormai 6 giorni dalla scomparsa”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.