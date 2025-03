Vestone (Brescia), grave un 37enne vittima di una baby gang: è caduto dopo un inseguimento

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È in condizioni molto gravi l’uomo di 37 anni che, a Vestone, in provincia di Brescia, è caduto e ha battuto la testa dopo essere stato preso di mira da una baby gang. La vicenda è ancora poco chiara ma sta di fatto che l’uomo, messosi in fuga dopo un confronto con una decina di ragazzini, è inciampato e ha perso conoscenza.

Un uomo 37enne è in gravi condizioni dopo essere caduto e aver perso conoscenza nel comune di Vestone, Brescia. È ricoverato all’ospedale Civile di Brescia dove è arrivato in codice rosso.

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 1° marzo in un orario compreso tra le 20:00 e le 20:30 e ha coinvolto un cittadino italiano residente in zona.

Le due versioni

La vicenda è però ancora avvolta dal mistero e hanno preso quota per ora due ipotesi di come si sia arrivati a questo punto, due piste che stanno seguendo gli investigatori e che sono opposte tra loro.

Nel sabato sera del tranquillo comune bresciano, due clienti erano seduti davanti al bar Teresa di via IV Novembre a Vestone quando sono stati raggiunti da una decina di ragazzini. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una baby gang di giovani marocchini. Tra questi e i due clienti, entrambi sulla quarantina, sarebbero volate parole grosse e la situazione sarebbe ben presto degenerata.

È qui però che le due versioni divergono.

Cos’è successo a Vestone

Dopo un acceso scambio di parole e qualche epiteto, il 37enne che era seduto al bar si sarebbe alzato e avrebbe iniziato a correre. Non è stato però ancora appurato se corresse perché messo in fuga dalla baby gang, come pareva in un primo momento, o perché stesse inseguendo gli stessi ragazzi dopo essere stato da loro preso in giro.

Dopo pochi metri dall’inizio dell’inseguimento, l’uomo è inciampato e ha picchiato violentemente testa e volto sull’asfalto: ha quindi perso conoscenza e si sono resi necessari i soccorsi.

Sul posto sono giunti ambulanze ed eliambulanza. Vista la gravità delle sue condizioni, l’uomo è stato elitrasportato in stato di incoscienza in ospedale.

Le indagini

Dopo la caduta dell’uomo, i giovani si sono dileguati mentre i carabinieri della Compagnia di Salò hanno iniziato a raccogliere informazioni su quanto accaduto nel tentativo di ricostruirlo. Per prima cosa, hanno sentito l’altro cliente del bar e sono a lavoro per stabilire se dietro la caduta ci siano responsabilità e di chi siano nel caso.

Secondo alcuni testimoni infatti l’uomo era accerchiato e rincorso da alcuni giovani, secondo altre era lui che stava rincorrendo un gruppo di ragazzi che lo avevano preso in giro e che, nel tentativo di raggiungerli, sia caduto ferendosi gravemente.

Quella di sabato è stata comunque una serata complicata a Vestone, piccolo comune della Lombardia. Nella stessa via, nella stessa serata e in orari simili infatti due ragazzi si sono introdotti in un deposito di pullman, sono saliti su un mezzo e hanno acceso il quadrante. La loro marachella è stata ripresa dai loro cellulari e poi postata su TikTok. Non è però ancora chiaro se gli autori di questo gesto siano poi gli stessi a essere coinvolti nella vicenda che ha portato alla caduta dell’uomo.