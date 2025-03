Angie Stone morta in un incidente stradale a Montgomery, la cantante stava tornando da uno spettacolo

La cantante soul e R&B Angie Stone è morta in un incidente stradale. L’artista, che aveva 63 anni, era a bordo di un furgone che si è ribaltato a Montgomery, in Alabama, poco dopo un’esibizione. “La mia mamma non c’è più”, ha scritto la figlia Diamond Stone in un post su Facebook. Nel corso della sua carriera, Angie Stone è stata candidata a tre Grammy.

Morta la cantante Angie Stone

L’incidente mortale è avvenuto nelle prime ore di sabato 1 marzo. Guy Todd Williams, noto come Rahiem del gruppo hip-hop Grandmaster Flash and the Furious Five, ha dichiarato che al momento dell’incidente nel furgone insieme a Stone si trovavano altri nove passeggeri.

Secondo quanto riferito, la cantante sarebbe stata l’unica persona a morire nell’incidente. Le immagini diffuse sui social mostrano come il grosso furgone nero abbia sfondato il guard rail della corsia di sorpasso, per poi invadere la strada che procede in senso opposto e infine terminare la corsa schiantandosi su un fianco nella banchina spartitraffico.

Fonte foto: ANSA

Angie Stone in concerto

Gli inizi con The Sequence

Angie Stone aveva iniziato la sua carriera a 16 anni negli Anni ’70 nel trio hip-hop femminile The Sequence. La canzone più popolare del gruppo, Funk You Up, ha raggiunto la posizione 15 nella classifica Hot Soul Singles di Billboard. Il brano venne poi remixato da Dr. Dre per il suo singolo Keep Their Heads Ringin e da Bruno Mars in Uptown Funk.

Ma la cantante morta nell’incidente a Montgomery era nota soprattutto per brani come No More Rain (In This Cloud) e Wish I Didn’t Miss You.

Parallelamente alla sua carriera musicale, la Stone ottenne un certo successo anche nel cinema. Il suo debutto cinematografico avvenne con un ruolo in The Hot Chick del 2002 con Rob Schneider, Rachel McAdams e Anna Faris. Recitò anche in The Fighting Temptations nel 2003 con Cuba Gooding Jr. e Beyoncé.

Angie Stone da cantante a cantautrice

“Penso che essere il primo gruppo rap tutto al femminile ad uscire allo scoperto e ad avere un autentico disco rap originale sia un risultato che nessun altro è stato in grado di superare”, aveva affermato Angie Stone nel 2023 ripensando alla propria carriera.

“Guadagno molto di più come cantautrice che come cantante”, aveva detto riferendosi alla sua attività di paroliera per altri artisti.

Anche i figli di Angie Stone, Diamond Stone e Swayvo Twain, sono musicisti.