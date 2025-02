Vortice polare in arrivo in Italia, cosa succede al meteo nel primo weekend di marzo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il primo weekend di marzo non porta buone notizie per quanto riguarda il meteo. Sono previste, infatti, temperature in calo ma soprattutto ritornano pioggia e neve. Ma non è tutto: sull’Italia è in arrivo il vortice polare, visto che tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, le correnti fredde artiche si sono spinte a sud, finendo per contagiare il clima europeo, compreso il nostro.

Cos’è il “vortice polare”

Con vortice polare ci si riferisce a un’espressione che indica un’area di bassa pressione e di aria fredda che circonda sia il polo Nord sia il polo Sud. Questa struttura atmosferica si intensifica durante l’autunno e l’inverno.

Quando il vortice è forte, le correnti fredde rimangono confinate alle regioni polari, ma quando, invece, un vortice è debole o frammentato, allora ecco che può permettere alle masse d’aria fredda di spingersi verso le medie latitudini, influenzando il clima e il meteo di regioni come l’Europa, appunto, e anche il Nord America.

Tempo in peggioramento in Italia nel primo weekend di marzo

E infatti, gli effetti del vortice polare sono destinati a raggiungere in questi giorni il Nord America, dove sono previste temperature in picchiata che scenderanno anche fino a -30. E anche l’Italia si appresta a essere toccata da ondate di freddo intenso.

Le previsioni per sabato

Già da venerdì inizia un peggioramento su Levante Ligure, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto: poi da sabato, proprio per effetto del freddo proveniente dal Nord Europa, il tempo peggiora anche nelle regioni centro-settentrionali.

L’instabilità maggiore riguarda il versante adriatico, con la neve prevista sull’Appennino centro-settentrionale. Al Nord è prevista pioggia in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Attenzione al rischio neve dagli 800/1000 metri. Pioggia e rovesci anche al Centro, mentre il Sud deve fare i conti con qualche debole pioggia o pioviggine solo dal sabato sera. Piogge e temporali intermittenti, invece, in Sardegna.

Le previsioni per domenica

Un graduale diradamento è previsto al nord domenica. Nelle regioni adriatiche resta un meteo incerto: piogge sparse più frequenti su Marche e Abruzzo, con neve dai 1200/1300 metri. Instabilità al Sud, con piogge e rovesci intermittenti su Puglia, Lucania e Calabria ionica. Instabilità e piogge anche in Sardegna.