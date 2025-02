Simone Cristicchi a Sanremo 2025 graffia Amadeus: "Grazie per avermi scartato, con lui sarei stato a disagio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Simone Cristicchi ha conquistato tutti a Sanremo 2025 con la sua canzone intitolata “Quando sarai piccola”, ma questo stesso brano era stato rifiutato dal precedente direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus. Lo ha rivelato il cantautore. che non ha risparmiato una frecciata: “Lo ringrazio, con lui sarei stato a disagio”.

Il retroscena di Cristicchi su Amadeus

Parlando col Corriere della Sera della sua canzone “Quando sarai piccola”, dedicata alla madre Luciana, Simone Cristicchi ha confidato: “L’ho scritta 5 anni fa e racconta il mio vissuto”.

Alla domanda sul perché l’avesse tenuta nel cassetto così a lungo, il cantautore ha risposto: “L’avevo proposta anche ad Amadeus“. Poi ha aggiunto: “Sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo“.

Simone Cristicchi sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Di cosa parla la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Simone Cristicchi, nella stessa intervista, ha spiegato il significato della canzone “Quando sarai piccola” presentata al Festival di Sanremo 2025.

Le sue parole: “Volevo raccontare, più che le connotazioni medico patologiche dell’Alzheimer, il ciclo di vita di un’esperienza personale. Ho cercato l’universalità: ‘Io ti aiuterò’ è anche uno sguardo al futuro”.

Sugli elogi ricevuti dal mondo del volontariato, Cristicchi ha detto: “Può diventare un inferno, ironicamente lo definisco il girone delle badanti. È difficilissimo affrontare il problema, soprattutto quando si è impreparati. È un dramma che viviamo in tanti. Accanto alla tenerezza ci sono frustrazione e impotenza”.

La risposta di Simone Cristicchi alle critiche a Sanremo 2025

Dopo la sua prima esibizione al Festival di Sanremo 2025, Simone Cristicchi è stato accusato da qualcuno di sfruttare la malattia della madre per imporsi in gara.

Il cantautore ha risposto alle accuse in conferenza stampa mercoledì 12 febbraio: “Si commenta da solo, non mi interessa. Non ho bisogno di sfruttare nessun argomento. È vita autentica. La persona a cui ho dedicato la canzone era davanti alla tv e ha manifestato a modo suo. L’ho chiamata ed era scossa, emozionata“.

