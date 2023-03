Incidente a Pietracamela provoca due morti finiti con l'auto in una scarpata nel Teramano: ferite le compagne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un’auto è finita in una scarpata nel territorio di Pietracamela, in provincia di Teramo, portando alla morte di due uomini. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le vittime sarebbero due romani, zio e nipote, di 44 e 28 anni. Ferite le due rispettive compagne di 51 e 22 anni che viaggiavano con loro sui sedili posteriori.

Le operazioni di soccorso

L’incidente è avvenuto in un punto impervio sulla strada provinciale SP43 che conduce ai Prati di Tivo. Stando a quanto riferito da Ansa, per le difficoltà delle operazioni di recupero sarebbero ancora i corso i soccorsi delle due donne ferite, sbalzate dall’abitacolo dopo l’uscita di strada della Jeep, precipitata in dirupo nella zona del comune di Pietracamela, ai piedi del Gran Sasso.

Fonte foto: ANSA Il territorio del comune di Pietracamela, ai piedi del Gran Sasso, dove è avvenuto l’incidente

I Vigili del Fuoco del Comando di Teramo intervenuti sul posto sono impegnati nelle complesse operazioni di salvataggio, ma avrebbero raggiunto le due donne.

L’incidente

Dalle prime ricostruzioni l’auto avrebbe sbandato dopo un tornante sfondando il guard rail e, finendo fuori strada, è precipitata rotolando su se stessa per circa 50 metri, prima di schiantarsi nel fondo della scarpata. Zio e nipote, seduti sui sedili anteriori, non hanno avuto scampo.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Pietracamela è intervenuto il personale sanitario del 118 di Teramo e della Croce Bianca di Teramo che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due uomini.

L’autobus precipitato in una scarpata in Francia

Nella giornata di oggi un altro mezzo è precipitato in una scarpata, questa volta in Francia, provocando 16 feriti di cui 2 in condizioni gravi: in questo caso si è trattato di un autobus con 46 persone a bordo, tra cui 40 bambini, finito in un burrone a Corps, nella regione francese dell’Isere.

Il pullman è uscito di strada ed è caduto da un’altezza di circa sei metri mentre percorreva la strada nazionale 85, nota anche come “Route Napoleon”.

La comitiva stava facendo rientro dopo una gita scolastica sul bus che per motivi non ancora accertati è finito fuori strada.

Sul luogo dell’incidente 90 vigili del fuoco, oltre a numerosi operatori dell’emergenza sanitaria. Tutti i feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.