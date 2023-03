Incidente tra tir e tre auto sull'autostrada A4 vicino Milano: morte due donne, traffico in tilt e lunghe code

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale ha provocato la morte di due donne sull’autostrada A4 alle porte di Milano nella giornata di venerdì 3 marzo 2023. Il sinistro, verificatosi nel primo pomeriggio, è avvenuto nel tratto tra le uscite Pero Fiera Milano e Milano Viale Certosa, con un tir e tre auto rimaste coinvolte nello schianto.

Incidente sulla A4, morte due donne

L’incidente, come detto, si è verificato nel pomeriggio di venerdì 3 marzo 2023 all’altezza delle uscite Pero Fiera Milano e Milano Viale Certosa. Ad essere coinvolte tre auto, una Opel Corsa, un Audi grigia e una Jeep Renegade che si sono schiantate contro un tir.

Le vittime, due donne, viaggiavano a bordo della Opel Corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso del 118 e gli agenti della Polizia stradale. Per le due donne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime indiscrezioni le due vittime avevano 58 e 15 anni. Altre quattro persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale per le cure del caso.

Traffico in tilt sulla A4

Il maxi incidente, che ha provocato la morte delle due donne e il ferimento di altre quattro persone, ha provocato lunghe code sul tratto autostradale. Traffico in tilt per diverse ore, con code registrate in direzione Venezia.

La polizia stradale di Novate e Torino e i dipendenti di Autostrade per l’Italia sono intervenuti sul posto per deviare il traffico. Si registrano quindi code sulla A4 altezza Sesto San Giovanni, così come in direzione Bergamo.

Ennesimo incidente sulla A4

Quello avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 marzo 2023 non è altro che l’ennesimo grave incidente verificatosi sulla A4. Nella giornata di giovedì 2 marzo, infatti, era stato lo scontro tra due auto e un tir a provocare diversi feriti e a portare alla chiusura del tratto autostradale.

Solo qualche settimana fa, invece, l‘incidente mortale al casello tra la barriera di Ghisolfa e l’uscita di Certosa, in direzione Venezia, nel quale hanno perso la vita due donne.