Scontro tra auto e due camion sull'A4, autostrada chiusa per l'incidente: uno dei tir è finito di traverso

Un grave incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione sull’autostrada A4, tra la barriera Milano Est e l’uscita per la Tangenziale Est A52. A rimanere coinvolti sono stati tre mezzi, due camion e un’auto, che si sono scontrati poco dopo le 14 di giovedì 2 marzo 2023.

Incidente sulla A4, coinvolti tre mezzi

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polstrada intervenuta sul posto dopo la segnalazione del sinistro. Secondo quanto si apprende, i tre mezzi si sarebbero scontrati tra loro provocando il ferimento degli occupanti dei mezzi.

Uno dei due tir, tra l’altro, dopo lo scontro con gli altri due mezzi si è girato e messo di traverso lungo le tre corsie, rendendo praticamente impossibile il passaggio degli altri mezzi. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e la polizia stradale di Novate.

Feriti in codice rosso, la situazione

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’elisoccorso per prestare assistenza alle persone coinvolte nel grave incidente. Secondo quanto trapela, uno dei feriti sarebbe stati trasportato in ospedale in codice rosso.

Un uomo, riporta Milano Today, si trova ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di Monza.

Incidente sulla A4, traffico in tilt

Dopo l’incidente, come spesso capita, il traffico nella zona si è congestionato. L’autostrada, dato anche il tir finito di traverso, è stata chiusa in direzione Venezia e parecchi rallentamenti sono stati registrati anche nell’altro senso di marcia, direzione Torino.

Dopo diverse ore, verso le 17, il tratto è stato riaperto con non poche difficoltà. Come comunicato da Autostrade per l’Italia, infatti, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A52 Tangenziale Nord ed il bivio con la A51 Tangenziale Est di Milano verso Brescia, precedentemente chiuso a causa dell’incidente.

Tutte le corsie stradali sono tornate dunque disponibili agli automobilisti, ma per diverse ore sono state registrate code chilometriche che hanno reso complicato il rientro verso Brescia. Per le lunghe percorrenze provenienti da Torino/Varese, dunque, Autostrade per l’Italia ha consigliato di percorrere A50 Tangenziale ovest di Milano e quindi proseguire sulla A51 Tangenziale est di Milano e rientrare in A4 in direzione di Venezia.