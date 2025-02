Intossicazione alimentare nelle Rsa di Firenze, 2 morti e 2 ospiti in gravi condizioni: malore dopo il pasto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Allarme intossicazione alimentare nella Rsa Villa Desiderio di Settignano, frazione di Firenze: due ospiti della struttura sono morti. Gli anziani, stando alle prime ricostruzioni sull’accaduto, avrebbero accusato dei malori poco dopo aver consumato un pasto nella Rsa. Coinvolte diverse strutture. Altre due persone sono ricoverate in gravi condizioni.

Allarme intossicazione alimentare nella Rsa: cosa è successo

Il caso è ricostruito da La Nazione. Lunedì 11 febbraio due anziani, un uomo e una donna di 88 e 89 anni, entrambi ospiti della Rsa Villa Desiderio di Settignano (Firenze), sono arrivati all’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze in gravissime condizioni. In pronto soccorso gli è stata diagnosticata una grave sindrome gastrointestinale. I medici hanno tentato l’impossibile ma, dopo qualche ora, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

In base alle prime ricostruzioni, gli anziani avrebbero accusato dei malori al termine di un pasto in Rsa.

La Rsa dove erano ospiti i due anziani che sono deceduti si trova a Settignano, nella provincia di Firenze, in Toscana.

Le indagini sull’intossicazione alimentare in Rsa a Firenze

Sul posto sono arrivati i Nas dei Carabinieri, il personale dell’ufficio igiene dell’Asl Toscana centro e i mezzi del 118, chiamati dagli operatori della Rsa.

Il pm di turno ha disposto l’autopsia per fare maggiore chiarezza sull’intera vicenda, su cui indagano gli ispettori dell’ufficio igiene dell’Asl Toscana centro, cui spetta ora il compito di individuare gli eventuali errori nella catena di produzione dei pasti della mensa.

La spiegazione del Gruppo Sereni Orizzonti

L’epidemia alimentare, in base a quanto ricostruito, avrebbe coinvolto altre tre Rsa, sempre nel fiorentino, dove sarebbero stati serviti i pasti contaminati. Altre due persone sono state ricoverate in gravi condizioni all’ospedale di Careggi, sempre a Firenze.

Le case di risposo in questione sono di proprietà del Gruppo Sereni Orizzonti, che, come riportato da La Nazione, ha spiegato che il lotto di pasti “incriminato” sarebbe partito dal “centro cottura della casa di riposo di Monsavano”, a Pelago (Firenze). La cucina della struttura “è stata momentaneamente chiusa per accertamenti”, dal momento che “la sicurezza dei nostri ospiti è ciò che più ci interessa”, e “in attesa delle verifiche che chiariranno la reale dinamica dei fatti”.