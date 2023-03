Incidente a Terranuova, 33enne muore in uno schianto dopo aver perso il controllo dell'auto

Altro dramma stradale. Sulla circonvallazione di Terranuova (Arezzo), un uomo di 33 anni ha perso il controllo della sua auto (un’Audi A6), per cause ancora da chiarire, ed è morto schiantandosi contro un guardrail e poi contro un muretto.

I soccorsi disperati e i tentativi di rianimazione

Sul posto il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Loro Ciuffenna e anche quelli del nucleo radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno.

Purtroppo, per l’uomo non c’è stato niente da fare. I soccorsi disperati e i tentativi di rianimarlo in strada una volta estratto dalla sua Audi ormai distrutta sono risultati vani.

Fonte foto: ANSA

La vittima è un giovane di 33 anni. L’incidente si è consumato lungo la serata di giovedì 2 marzo, intorno alle 21.30, a ridosso del bivio che vira verso Poggio Orlandi.

La prima ricostruzione dell’incidente

Il trentenne era al volante di una Audi 6 bianca. In base alla prima ricostruzione, come riferisce il quotidiano La Nazione, la macchina avrebbe prima impattato il guardrail e poi un muretto laterale.

La vittima stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro

La strada in cui si è verificata la tragedia è quella che aggira il viale Europa, il cuore di Terranuova, e collega la rotatoria principale con la dritta che va verso Loro Ciuffenna.

Il trentenne, in base alle prime rilevazioni, viveva proprio a Loro Ciuffenna e stava tornando a casa, dopo una giornata di lavoro.