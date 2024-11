Camila Giorgi fidanzata con Ramiro Marra, noto politico in Argentina: l'ex tennista va a vivere a Buenos Aires

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex tennista Camila Giorgi, accusata di evasione fiscale e inserita in un’inchiesta sui falsi certificati vaccinali, ha svelato tramite i propri canali social di essere diventata la fidanzata di Ramiro Marra, un noto politico in Argentina, deputato della città di Buenos Aires eletto con la coalizione del presidente Javier Milei.

Camila Giorgi in Argentina

Camila Giorgi, 31enne ex tennista, ha recentemente raccontato attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram l’inizio di una nuova relazione che sembra coincidere con una nuova fase della sua vita.

L’ex atleta marchigiana ha difatti risposto ad alcune domande dei fan dall’Argentina, dove ora si trova, svelando che probabilmente resterà a vivere proprio nel Paese sudamericano: “Cosa mi piace di più dell’Argentina? Il mio fidanzato” ha scritto la Giorgi in una storia, come riportato dal Corriere della Sera.

Fonte foto: Instagram Camila Giorgi Il politico Ramiro Marra in Argentina con la sua nuova fidanzata, l’ex tennista Camila Giorgi

Camila Giorgi ha raccontato di aver incontrato il suo nuovo compagno, Ramiro Marra, “nel suo ufficio, è stato amore a prima vista”.

La fidanzata di Ramiro Marra

Mercoledì 20 novembre è stato il compleanno di Ramiro Marra, che ha compiuto 42 anni, e la Giorgi ha pubblicato una foto insieme al suo nuovo fidanzato, entrambi sorridenti con indosso le maglie della squadra del Boca Juniors.

Ramiro Marra è amministratore di Bull Market Group, una società fintech appartenente alla sua famiglia, e dal dicembre del 2021 è deputato della città di Buenos Aires, eletto con La Libertad Avanza, una coalizione conservatrice guidata dal presidente Javier Milei.

Nel 2023 Marra si era candidato a capo del governo della città di Buenos Aires, arrivando però terzo. Nel marzo di quest’anno era stato destituito dalla guida del blocco di deputati La Libertad Avanza nella legislatura di Buenos Aires, per poi riprendere il suo posto neanche due mesi dopo.

Le accuse all’ex tennista

Le comunicazioni social di Camila Giorgi sono molto seguita, soprattutto da quando, lo scorso 7 maggio, era finita nella lista ufficiale dei ritirati diramata dall’ITIA, l’agenzia internazionale per l’integrità del tennis., ma la comunicazione ufficiale era arrivata tramite una story su Instagram solo diversi giorni dopo.

La Giorgi a un certo punto era sparita, con il proprietario della villa di Calenzano dove viveva che l’aveva accusata di non aver pagato diversi mesi di affitto e di aver portato con sé mobili di pregio.

“Non è affatto scappata come qualcuno ha insinuato” aveva detto Edmondo Tomaselli, avvocato dell’ex tennista, quando si facevano insistenti le voci di un coinvolgimento dell’atleta in un’inchiesta sui vaccini falsi e alcuni guai con il Fisco, secondo il quale l’ex tennista non avrebbe presentato per anni la dichiarazione dei redditi. E, sebbene la Giorgi non sia scappata da queste vicende, sembra comunque aver ormai lasciato l’Italia.