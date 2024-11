Ascensore precipita in un palazzo a Palermo, tra i feriti anche bambini: era stato costruito artigianalmente

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si è sfiorata la tragedia a Palermo nella notte di sabato 16 novembre: in una palazzina a due piani di via Mura San Vito, un montacarichi ha ceduto schiantandosi al suolo con dentro tre bambini e due donne, la zia dei piccoli e la mamma. Quest’ultima ha riportato gravi fratture alle gambe.

Montacarichi si schianta a Palermo

Secondo quanto scrive il Giornale di Sicilia, la palazzina sarebbe sprovvista di scale e di ascensore e sarebbe stata dotata unicamente di un montacarichi interno costruito in maniera rudimentale.

Il dramma è avvenuto attorno alle 23:00. Secondo la ricostruzione i tre bambini, la madre e la nuora della donna stavano salendo al primo piano quando a un certo punto le funi si sono spezzate.

Via Mura San Vito si trova nel centro storico di Palermo, fra il Teatro Massimo e il mercato del Capo.

Il montacarichi si è schiantato al suolo con un boato gettando nel panico gli inquilini dello stabile e i vicini, che hanno subito chiamato il numero unico delle emergenze.

I soccorsi

Il posto è stato raggiunto da un’ambulanza, che vista la situazione ha immediatamente richiesto rinforzi. Poi sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti. I tre bambini sono stati trasportati al reparto di pediatria dell’ospedale Cervello di Palermo, dove sono ancora ricoverati.

Le due adulte sono state trasportate all’ospedale Civico. Alla nuora è stato assegnato il codice giallo, mentre la madre è stata operata d’urgenza per ricomporre le gravi fratture agli arti inferiori.

Montacarichi costruito artigianalmente

Con l’ausilio di una scala i vigili del fuoco hanno fatto scendere in strada un altro familiare, facendolo passare dalla finestra. L’uomo era impossibilitato a scendere autonomamente per via del montacarichi fuori uso e dell’assenza di scale nella palazzina.

Il posto è poi stato raggiunto dalla polizia. Come riporta il Quotidiano di Sicilia l’uomo, un ex fabbro, avrebbe raccontato agli agenti di essere stato lui a costruire il montacarichi, grazie alle conoscenze apprese durante il suo mestiere. La polizia ha aperto un’indagine.