Angelo Bonelli canta "Il ragazzo della via Gluck" di Celentano contro il Salva Milano: il video dalla Camera

Giovedì 21 novembre, alla Camera, è arrivato il decreto cosiddetto Salva Milano. Si tratta di una proposta di legge riguardante Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia. Il Pd ha votato insieme al centrodestra contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate da M5s e AVS, causando una spaccatura nell’opposizione. Tra i critici c’è il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che ha cantato “Il ragazzo della via Gluck” di Adriano Celentano per spiegare il suo dissenso e la sua avversione: “Grande canzone che raccontava la speculazione edilizia nelle nostre città”. Il video è diventato virale.

Salva Milano approvato alla Camera: cos’è

Intorno alle ore 13:30 di giovedì 21 novembre, la Camera ha votato il decreto Salva Milano: 172 voti a favore, 41 i contrari.

Il prossimo passaggio della proposta di legge sarà in Senato.

Ma cos’è il Salva Milano? Il decreto riguarda le Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia: tra le altre cose, riassume Ansa, dovrebbe sbloccare la situazione di una serie di cantieri a Milano.

Il centrodestra ha votato a favore, insieme al Pd: il partito leader dell’opposizione, però, ha creato una spaccatura con gli alleati.

M5S e AVS contro il Pd sul decreto Salva Milano

Prima del voto, il M5S aveva parlato di “inciucio tra destre e Pd”, atto a “tutelare i palazzinari”. Parole di Agostino Santillo, deputato grillino, che in Aula ha proseguito: “Sono in corso a Milano oltre 100 inchieste della Procura sugli abusi edilizi. Invece di aspettare le indagini, voi tutelate gli speculatori. State salvando gli affaristi

Gli ha fatto eco Alleanza Verdi Sinistra, tramite il capogruppo Devis Dori: “Un testo che farà male all’Italia, per salvare qualche torre a Milano introduce un sistema applicabile ovunque”.

Il Pd, tramite Silvia Roggiani, deputata ma anche ex segretaria metropolitana dei dem proprio a Milano, ha risposto di non aver messo in atto “nessun inciucio con la destra” e di aver “costruito l’emendamento insieme all’Anci, la casa di tutti gli italiani”.

Il video di Angelo Bonelli che canta “Il ragazzo della via Gluck”

Durante le dichiarazioni di voto, anche il leader di AVS, Angelo Bonelli, si è era detto contrario al decreto Salva Milano.

Per farlo aveva preso in prestito le parole di Adriano Celentano, cantando alcuni versi di Il ragazzo della via Gluck, una “grande canzone che raccontava la speculazione edilizia nelle nostre città”.

Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI), lo ha pregato più volte di “non cantare” per poi commentare alla fine: “Per fortuna è intonato”.

“Un mezzo tono l’ho sbagliato”, la replica di Bonelli.