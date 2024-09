Adriano Celentano "scomparso" da anni: Teo Teocoli è preoccupato, il retroscena di Ornella Vanoni sui virus

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

C’è una certa preoccupazione per Adriano Celentano. Il “molleggiato”, 86 anni compiuti lo scorso 6 gennaio, sarebbe infatti relegato in casa da anni, poco volenteroso di vedere altre persone e più in generale il mondo esterno. Il motivo di questo stile di vita, secondo quanto riferito dall’amica Ornella Vanoni nel corso di una recente intervista, sarebbe legato ad una presunta paura per i virus.

Le parole di Ornella Vanoni su Adriano Celentano

“È una persona deliziosa, peccato non esca più di casa”, ha spiegato la Vanoni al Corriere della Sera, basandosi sulle testimonianze di alcuni amici in comune.

“Mi dicono che ha paura dei virus, e fa bene”, ha quindi aggiunto la cantante classe 1934.

Fonte foto: ANSA Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori al funerale di Enzo Jannacci a Milano, nel 2013

È probabile che questa sorta di “sindrome della capanna” sia scattata a seguito della pandemia da Covid, vista anche l’età avanzata del noto showman italiano.

La testimonianza di Teo Teocoli

Le parole della Vanoni hanno confermato un’altra versione: quella fornita da Teo Teocoli, a sua volta amico di lunga data di Celentano.

Alcuni giorni fa, ospite della prima puntata della nuova stagione del podcast “Tintoria“, il comico ha ripercorso la sua carriera soffermandosi anche sul legame, ormai interrotto, con il molleggiato.

“Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno – ha spiegato Teocoli – Ha avuto una delusione artistica però, che c***o. Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste”.

“In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto – ha poi aggiunto con una battuta amara -. Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storica…un ‘Ciao ragazzi'”.

Chi è Adriano Celentano

Adriano Celentano è nato a Milano il 6 gennaio 1938. Con una carriera iniziata negli anni ’50, è stato un pioniere del rock and roll in Italia, mescolando influenze americane con il patrimonio musicale italiano.

Figura poliedrica, ha pubblicato decine di album di grande successo, tra cui canzoni iconiche come “Azzurro“, “Il ragazzo della via Gluck” e “Prisencolinensinainciusol“.

La voce inconfondibile e l’ironia dissacrante lo hanno reso una figura molto apprezzata dal grande pubblico. Ha recitato in numerosi film, spesso diretti da lui stesso, e ha condotto programmi televisivi che hanno segnato la storia della Tv italiana, come “Fantastico” e “Rockpolitik“