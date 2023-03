Autobus con 40 bambini a bordo precipita in un burrone, paura in Francia: 2 feriti gravi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un autobus con 46 persone a bordo, tra cui 40 bambini, è precipitato in un burrone a Corps (nella regione francese dell’Isere) nella mattinata di sabato 4 marzo, intorno alle 8. Il bilancio è di 16 feriti, di cui 2 in condizioni gravi. Il pullman è uscito di strada ed è caduto in una scarpata per un’altezza di circa sei metri.

Autobus pieno di bambini finisce nel burrone: 16 feriti

Secondo quanto riportato dai media francesi, i feriti sarebbero almeno 16. Due di loro sono in condizioni gravi. Si tratta, secondo le prime informazioni, di due adulti presenti a bordo. Altri 14 bambini, invece, hanno riportato ferite più leggere.

Per motivi ancora in fase di accertamento il pullman con a bordo gli alunni di una scuola elementare è uscito di strada mentre percorreva la strada nazionale 85, nota anche come “Route Napoleon”.

Bus nel burrone, l’invito a non percorrere la strada

Sul posto sono intervenuti in totale 90 vigili del fuoco, oltre a numerosi operatori dell’emergenza sanitaria. Tutti i feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.

A quanto pare la comitiva stava rientrando dopo una gita scolastica. In attesa di organizzare il rientro a casa, il comune di Corps ha allestito degli alloggi di emergenza per le persone coinvolte nell’incidente.

Le autorità francesi, impegnate nei soccorsi, hanno invitato gli automobilisti ad evitare di transitare nella zona per “evitare di intralciare i soccorsi”.

Venerdì un incidente simile a Pietra Ligure

Nella mattinata di venerdì 3 marzo un incidente che ha visto coinvolto un pullman carico di bambini delle scuole elementari si è verificato a Pietra Ligure, in provincia di Savona.

Mentre stava percorrendo l’A10 tra Genova e Ventimiglia, il mezzo è finito contro un muro. Nell’incidente sono rimaste contuse due insegnanti. A causa di un malore improvviso del conducente, il bus ha sfondato il guardrail che divide la carreggiata e poi si è schiantato con un muro che delimita la carreggiata opposta.

Provvidenziale l’intervento di due maestre che si trovavano a bordo, che hanno avuto la lucidità di intervenire per provare a governare il mezzo dopo essersi rese conto che l’autista era svenuto.