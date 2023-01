Il giallo di Termini: turista israeliana accoltellata mentre prende il biglietto. Fuga e caccia all'uomo

Il giallo di Termini: la sera dell’ultimo dell’anno, una turista israeliana 24enne si trovava nel principale scalo ferroviario della Capitale, innanzi a una macchinetta con cui si possono acquistare biglietti di treno e metropolitana. Ad un certo punto è stata raggiunta da un uomo che l’ha accoltellata tre volte per poi darsi alla fuga. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere ed ora è caccia all’uomo.

L’aggressione ripresa dalle telecamere

Le immagini mostrano la giovane sorpresa dal malvivente che le ha sferrato due fendenti al petto per poi accoltellarla di striscio con un terzo colpo. La vittima è stata ricoverata al Policlinico Umberto I, dove è arrivata in codice rosso. Secondo quanto trapela dall’ospedale non è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto alle 21.45 dell’ultimo giorno dell’anno. Le telecamere della stazione hanno ripreso un ragazzo intento a passeggiare lentamente tra i corridoi dello scalo, ancora affollato da numerose persone. Sempre dalle immagini, si nota che l’aggressore porta scarpe, pantaloni e giacca scuri. Il suo viso è celato da un cappello con la visiera.

L’attacco e la fuga

L’uomo lo si vede maneggiare una busta di colore blu in cui pare cercare qualcosa. Prima guarda a terra, poi alza lo sguardo e si concentra sulla 24enne israeliana, a qualche metro da lui. Le va incontro, dalla busta prende un coltello e procede con l’aggressione.

La ragazza urla e prova a difendersi. Tre coltellate la raggiungo. Poi l’uomo ripone l’arma nella busta e si dà alla fuga.

La vittima sull’aggressore: “Non l’ho mai visto prima”

“Non l’ho mai visto prima”, ha spiegato la vittima, come riferisce La Repubblica, agli agenti intervenuti sul posto per soccorrerla e poi accompagnarla all’Umberto I.

Fonte foto: ANSA

Un giallo: chi è l’uomo? Perché ha aggredito la turista? Secondo gli inquirenti non si sarebbe innanzi ad un gesto antisemita. Inoltre le immagini parrebbero dimostrare che il malvivente non aveva l’intenzione di compiere una rapina. Si lavora per risalire all’aggressore. Nel frattempo la 24enne ha potuto riabbracciare la sua famiglia anche grazie al tempestivo supporto fornito dall’ambasciata israeliana.