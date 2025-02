Autista di un bus immobilizzato e picchiato a Crotone per aver chiesto i biglietti: brutale aggressione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani pendolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio a seguito di un’aggressione avvenuta la scorsa settimana a Crotone. L’autista di un pullman è stato brutalmente colpito per aver chiesto il biglietto.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’epispodio è avvenuto quando i due giovani, sprovvisti di biglietto, hanno rifiutato di esibire il titolo di viaggio. Uno dei due ha immobilizzato l‘autista mentre l’altro lo colpiva violentemente al viso e al corpo. L’intervento tempestivo del personale dell’Ufficio Volanti ha permesso di ricostruire rapidamente le fasi dell’accaduto.

Le indagini e le misure adottate

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, si sono concentrate sui pendolari e sugli ambienti frequentati da pregiudicati. Sono stati effettuati controlli domiciliari e verifiche in aree note per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un tavolo di confronto è stato indetto in Questura con la presenza del Questore Renato Panvino, sindacati, la vittima e funzionari di vari uffici per rassicurare i lavoratori e garantire l’impegno delle istituzioni.

Conclusioni e risultati

Grazie a un’attenta analisi dei filmati delle telecamere e alle testimonianze, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su due giovani germani che sono stati denunciati. I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Crotone e di Catanzaro.

Fonte foto: IPA