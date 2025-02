Commesse inseguono un ladro a Bolzano, lui le aggredisce dopo la rapina. Ira del questore: "Inaccettabile"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per rapina e violenza il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bolzano. Lunedì sera, un uomo di 26 anni è stato fermato dopo aver aggredito due commesse nel tentativo di fuggire con merce rubata da un supermercato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando una segnalazione è giunta al “112 NUE”. Due pattuglie della Squadra “Volanti” sono state inviate al Supermercato “POLI REGINA” di Corso Italia per un furto in atto. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un carabiniere fuori servizio che aveva prestato soccorso a due commesse, ancora in preda al panico dopo aver tentato di bloccare un uomo che aveva cercato di eludere il pagamento della merce.

Aggressione e arresto

Il malvivente, per assicurarsi la fuga senza privarsi della refurtiva, ha aggredito con violenza sia le commesse che il militare, che è rimasto ferito nella colluttazione. Dopo aver preso in custodia il fermato, le “Volanti” lo hanno trasportato presso gli Uffici della Questura, dove è stato identificato come G.M.H., un afghano pluripregiudicato e irregolare in Italia.

Conseguenze per i feriti

Nel frattempo, il militare e le commesse, tutti rimasti contusi, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Maurizio” dal personale del 118 per le cure necessarie.

Provvedimenti legali

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, G.M.H. è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre a lesioni personali, e messo a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale nei confronti del soggetto.

Dichiarazioni del Questore

Il questore Sartori ha dichiarato: “E’ inaccettabile ed ingiustificabile che un individuo, giunto nel nostro Paese in maniera clandestina, invece di integrarsi e rispettarne le leggi, ponga in atto comportamenti criminali connotati da violenza, peraltro aggredendo chi cerca di opporsi. Desidero pubblicamente ringraziare sia le due commesse che il militare dell’Arma dei Carabinieri che, con grande senso civico, hanno reso possibile bloccare, arrestare ed espellere dal nostro Paese questo delinquente”.

