Eliambulanza atterra sulla Pontina per soccorrere una motociclista: traffico bloccato e code lunghe chilometri

Un grave incidente lungo la Pontina ha causato un blocco del traffico per diverse ore nella tarda mattinata di giovedì 17 agosto. Nello scontro tra una moto e un’auto, una giovane donna è stata soccorsa con l’intervento dell’eliambulanza, che ha reso necessario il rallentamento della statale.

L’incidente sulla Pontina

Il grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 17 agosto, sulla statale SS148 Pontina.

All’altezza di Aprilia, in provincia di Latina, in corrispondenza dello svincolo per il Centro Commerciale Aprilia un’automobile e una moto si sono scontrate tra loro.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il punto in cui è avvenuto l’incidente, sulla Pontina ad altezza di Aprilia

A bordo della moto si trovava una ragazza, che ha riportato ferite più gravi nell’impatto.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare e la dinamica è adesso al vaglio delle forze dell’ordine.

I soccorsi al motociclista

Ad avere la peggio nello scontro è stata la giovane motociclista, che è stata soccorso sul posto dal personale del 118.

A causa della gravi condizioni in cui si trovava, la ragazza è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina tramite eliambulanza.

Sul posto, insieme ai sanitari, è arrivata anche la polizia stradale di Aprilia per i rilievi del caso.

Il blocco del traffico

Per consentire le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’eliambulanza, oltre che per poter effettuare i rilievi necessari, la Pontina è bloccata in entrambe le direzioni all’altezza di Aprilia.

Astral Infomobilità aveva segnato code lunghe diversi chilometri tra via dei Rutuli e Aprilia in entrambe le direzioni, quindi sia in direzione Roma che in direzione Latina.

Il traffico è stato quindi deviato con uscita obbligatoria, paralizzando la circolazione. Fino alle 12, il tratto in corrispondenza dell’incidente risultava ancora chiuso.

Altro incidente ad Aprilia

Un altro grave incidente è avvenuto il giorno prima, la notte di Ferragosto, ad Aprilia.

Una 38enne ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero. La donna, che viaggiava nella notte in compagnia della figlia, potrebbe essere stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.