Esplosione a Savigno fa crollare la canonica di una chiesa, dispersi sotto le macerie e feriti

Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della canonica di una chiesa a Savigno di Valsamoggia, in provincia di Bologna. Secondo le prime indiscrezioni il dramma sarebbe stato causato da una fuga di gas. Nell’evento sarebbero rimaste coinvolte almeno due persone estratte vive ma ferite dalle macerie. I soccorritori stanno cercando altri probabili dispersi.

Nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio a Savigno, frazione di Valsamoggia in provincia di Bologna, si è verificata un’improvvisa esplosione. Il fabbricato colpito è la canonica di una chiesa.

Come riporta Adnkronos la detonazione ha provocato il crollo di una parte della palazzina. In quel momento all’interno si sarebbero trovate almeno sei persone in difficoltà ospitate dal parroco.

Per il momento le operazioni di soccorso sono ancora in essere e i vigili del fuoco e le autorità hanno delimitato l’area coinvolta per allontanare i curiosi e favorire il recupero dei dispersi.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, almeno due persone sarebbero state estratte vive dalle macerie per poi essere accompagnate al pronto soccorso. Non è dato conoscere quali siano le loro condizioni di salute.

La causa dell’esplosione

Come già detto, prima dell’esplosione all’interno della canonica erano presenti almeno sei persone ospitate dal parroco. Today scrive che probabilmente gli ospiti stavano cucinando.

Per questo su Adnkronos si legge che secondo i vigili del fuoco l’esplosione potrebbe essere stata causata dalla fuga di gas di una bombola del locale cucina.

Due feriti, si cercano dispersi

Sul luogo dell’incidente sono presenti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri, oltre ai vigili del fuoco delle stazioni di Zola Predosa, Vergato e di Bologna.

Inoltre, contribuiscono alle ricerche anche le unità cinofile della Urban Search And Rescue (USAR) per la ricerca di probabili dispersi tra le macerie.

Il precedente a Martiniana Po

Solamente il 12 febbraio in Italia si è verificato un episodio analogo. A Martiniana Po, in provincia di Cuneo, un’altra fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina.

Il bilancio è stato tragico: sei feriti e un morto, una persona con disabilità rimasta schiacciata dalle macerie. Appresa la notizia, alcuni parenti delle persone coinvolte che in quel momento si trovavano in una pizzeria hanno accusato un malore.