Terribile incidente frontale a Gubbio dove è morta una coppia di coniugi: hanno imboccato la strada contromano

Drammatico incidente stradale sulla strada statale 318 “di Valfabbrica”, all’altezza dello svincolo di Gubbio.

Morti due coniugi di Umbertide, ferito un 44enne di Terni

Il sinistro ha visto coinvolti un furgone e una vettura.

Dalle prime informazioni trapelate, due persone hanno perso la vita e una è rimasta ferita. Quest’ultima è il conducente del furgone, un uomo di 44 anni originario di Terni.

Fonte foto: ANSA

Il ferito è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le due persone morte sono una coppia di anziani di 82 e 77 anni, coniugi di Umbertide, che stavano viaggiando insieme sull’automobile, una Yaris, che si è scontrata con il furgone.

Prima ricostruzione: l’auto ha imboccato lo svincolo in contromano

Secondo una prima ricostruzione, come riferito da Perugia Today, la coppia avrebbe imboccato lo svincolo di accesso alla superstrada contromano, andando a scontrarsi frontalmente con il mezzo guidato dal 40enne.

Strada chiusa al traffico

Dopo l’incidente la strada è provvisoriamente chiusa, in direzione Perugia, in corrispondenza dello svincolo di Gubbio. Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, anche le forze dell’ordine: polizia di Stato, carabinieri e polizia Locale. Presenti anche i vigili del fuoco.

