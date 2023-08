Ragazza muore in un incidente a Barbarano Mossano vicino Vicenza, aveva 21 anni: lo scontro tra quattro auto

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

A Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza, una giovanissima ragazza di 21 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un tragico incidente. Come scrive ‘Corriere della sera’, la tragedia si è consumata lungo la strada provinciale Riviera Berica alle 22:45 di martedì 15 agosto. Il sinistro ha coinvolto quattro autovetture in quello che secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato un tamponamento a catena.

Incidente a Barbarano Mossano, quattro auto coinvolte

La vicenda è riportata dalla stampa locale e nazionale.

‘Il giornale di Vicenza’ precisa che le dinamiche del tragico incidente sono ancora in fase di accertamento. Quattro auto si sono scontrate in zona Ponte di Barbarano a Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza, nella tarda serata del 15 agosto.

Una ragazza di 21 anni è rimasta coinvolta in uno scontro tra quattro auto a Barbarano Mossano (Vicenza) ed è morta

Le auto coinvolte sono due Volkswagen Golf, una Opel Meriva e una Fiat Punto.

Per il momento le dinamiche dell’incidente sono oggetto di indagine. Nello schianto è morta una ragazza di 21 anni, Valentina Cracco, studentessa presso l’Università di Padova e originaria di Nanto.

Altre due persone sono rimaste ferite.

I soccorsi e le indagini

Come specifica ‘Il giornale di Vicenza’, a seguito dell’incidente sono rimasti feriti il conducente della Volkswagen Golf e della Opel Meriva, subito trasportati presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Lonigo per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere delle auto, compresa Valentina Cracco. Il medico Suem, tuttavia, non ha potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

Le indagini per ricostruire le dinamiche dell’ennesima tragedia che ha coinvolto le strade italiane sono ancora in corso da parte dei carabinieri.

Una prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione riportata da ‘Corriere della sera’, una delle due Golf coinvolte nell’incidente sarebbe arrivata a velocità sostenuta.

La Golf avrebbe tamponato la Fiat Punto a bordo della quale viaggiava la 21enne, che a sua volta si è scontrata con l’Opel Meriva che la precedeva.

In questo modo Valentina Cracco sarebbe rimasta schiacciata tra la Golf e la Meriva. In quel momento, dalla direzione opposta, sarebbe arrivata l’altra Volkswagen che però sarebbe rimasta coinvolta solamente di rimbalzo.

Gli accertamenti sui feriti

I carabinieri stanno sottoponendo i due feriti ricoverati a Vicenza a tutti i test necessari per comprendere se fossero alla guida sotto l’effetto di sostanze come droghe o alcol.

Tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale sono terminate all’alba di mercoledì 16 agosto.

Nel giorno di ferragosto altri incidenti hanno colpito lo Stivale: un centauro di 36 anni è morto dopo essersi scontrato con un’auto a Forte dei Marmi.