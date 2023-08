Incidente tra scooter e auto a Forte dei Marmi, muore centauro di 36 anni: indaga la polizia stradale

Una tragedia si è consumata alle 6 del mattino di mercoledì 16 agosto a Forte dei Marmi. Uno scooter si è scontrato con un’auto e nell’incidente è morto il motociclista. Aveva solo 36 anni. Sul luogo del sinistro è presente la polizia locale per ricostruire le dinamiche dell’evento. I due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Incidente a Forte dei Marmi, muore motociclista di 36 anni

Come riporta ‘La Nazione’, la tragedia si è consumata nei pressi del cavalcavia di via Emilia all’incrocio con via della Sipe.

Lo scontro è avvenuto tra uno scooter Gilera Gp800 di colore nero e una Kia Picanto rossa alle 6 del mattino di mercoledì 16 agosto.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava scendendo dal cavalcavia nei pressi di via Emilia in direzione Maremonti, quando si sarebbe scontrato frontalmente con l’auto che proveniva dalla direzione opposta.

I soccorsi e le indagini

Pochi minuti dopo l’incidente, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 dell’Asl Toscana nord ovest a bordo di un’ambulanza della Misericordia insieme ad un’automedica.

Purtroppo, per il centauro di 36 anni non c’è stato nulla da fare: secondo le prime indiscrezioni l’uomo, di origine moldava, sarebbe morto sul colpo.

Per il momento non si hanno notizie sul conducente dell’auto coinvolta nel sinistro. Sul caso indaga la polizia stradale che si trova già al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Il precedente a Gela

Nelle ultime ore la comunità di Gela è stata colpita da una tragedia analoga all’evento di Forte dei Marmi.

Intorno alle 3 della notte tra lunedì 14 e martedì 15 agosto un giovanissimo addetto alla raccolta dei rifiuti, di ritorno dopo il turno di lavoro, si è scontrato frontalmente con un’auto mentre viaggiava a bordo del suo scooter nei pressi di una rotatoria.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: il centauro è morto sul colpo in via Licata.

Pochi giorni prima a Palermo un 45enne a bordo della sua dueruote si è scontrato con un’Opel Corsa nel quartiere di Sferracavallo ed è morto a seguito dell’impatto violentissimo.