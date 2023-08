Incidente stradale a Gela, scooter contro auto: muore un giovane addetto alla raccolta dei rifiuti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un giovane addetto alla raccolta dei rifiuti è morto a Gela (in provincia di Caltanissetta) in seguito a un incidente stradale. La vittima, che aveva appena staccato dal turno di lavoro, era alla guida del suo scooter che si è scontrato con un’auto. Il giovane, L.R. le sue iniziali, è morto sul colpo.

Incidente in piena notte nei pressi di una rotonda

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte tra lunedì 14 e martedì 15 agosto in via Licata, nei pressi di una rotatoria.

La dinamica dello schianto non è ancora stata chiarita e bisognerà attendere l’esito dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine. Il conducente dell’auto è rimasto illeso.

Altro incidente poche ore prima sempre a Gela

Nella notte di Ferragosto, proprio per evitare incidente e disordini, le forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno pattugliato il territorio della provincia di Caltanissetta.

Come riportano alcune testate locali, a Gela erano presenti diversi posti di blocco in via Venezia, via Tevere e sul lungomare Federico II.

Nella giornata di lunedì 14 agosto, a Gela, un’auto si era ribaltata in seguito all’urto con un altro mezzo. Ma in questo caso le persone coinvolte erano rimaste ferite solamente in modo lieve.

Forze dell’ordine impegnate nella ricostruzione dell’incidente

Purtroppo per il giovane addetto alla nettezza urbana, invece, le conseguenze dello scontro tra il suo scooter e un’auto sono state fatali. Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno potuto solamente constatare il decesso dell’operaio.

Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Gela.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, L.R. stava raggiungendo un gruppo di amici per trascorrere insieme a loro la notte di Ferragosto.