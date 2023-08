Violento scontro tra uno scooter e un'auto a Palermo: incidente mortale, 45enne perde la vita

Altra scia di sangue sulle strade italiane. Nelle scorse ore c’è stato un tragico e mortale incidente stradale. A Palermo, nella borgata marinara di Sferracavallo, in via dell’Arancio, ha perso la vita Giovanni Graziano, uomo di 45 anni.

L’impatto violento e l’intervento dei sanitari del 118

L’uomo, secondo le prime notizie trapelate sull’incidente, si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con una Opel Corsa.

L’impatto è stato molto violento. L’automobilista e i passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato subito i soccorsi.

I sanitari del 118 accorsi sul luogo del dramma hanno provato a rianimare l’uomo ma invano. Alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica dell’incidente

Graziano era sposato e padre di due figli. Per cause ancora da accertare si è scontrato contro l’Opel Corsa grigia coinvolta nel sinistro ed è stato sbalzato sull’asfalto.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto sono in corso. Secondo le prime frammentarie notizie, uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta.

Strada chiusa e traffico rallentato

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente per permettere agli agenti di effettuare i rilievi.

Il traffico, mentre i poliziotti hanno svolto gli accertamenti, è stato deviato in via del Cedro. La circolazione dei mezzi è stata rallentata sia in direzione Trapani che verso Palermo.

Nelle scorse ore, a Bondeno (Ferrara), ha perso la vita un altro motociclista di 46 anni.