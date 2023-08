Morto a 48 anni per un incidente in moto a Mortegliano vicino Udine: schianto contro un'auto, vani i soccorsi

Drammatico incidente durante il pomeriggio di mercoledì 16 agosto nel territorio di Mortegliano, in provincia di Udine. Un uomo di 48 anni, che viaggiava in sella alla propria motocicletta, ha perso la vita in un tragico scontro con una vettura, che ne ha provocato l’impatto contro l’asfalto. Purtroppo gli sforzi di soccorso, inclusi l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, sono stati vani. Le circostanze dell’incidente sono sotto investigazione.