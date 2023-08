Malore alla guida e incidente ad Aprilia con la figlia in auto: morta 38enne, fatale schianto contro un albero

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Drammatico incidente ad Aprilia la notte di Ferragosto, con una 38enne che ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero. La donna, che viaggiava nella notte in compagnia della figlia, potrebbe essere stata colta da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

L’incidente nella notte

Un terribile schianto contro un albero dopo aver perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore. È. morta così Valeria Sepe, 38enne, che alla rotonda del quartiere Montarelli tra via Tiberio e via Aldo Moro, ad Aprilia in provincia di Latina, è rimasta vittima di un grave incidente in auto.

Il sinistro, riferiscono le testate locali, sarebbe stato autonomo e senza altre vetture coinvolte. La donna, che stava rientrando a casa nella notte di Ferragosto forse dopo aver preso la figlia dalla zia, sarebbe stata colta da malore mentre era alla guida.

La sua vettura ha finito così la corsa contro un albero, con uno schianto violento che è stato fatale alla 38enne. A nulla sono valsi i soccorsi del 118, che una volta giunto sul posto ha provato a rianimare la 38enne che però, a causa delle ferite riportate nell’incidente, ha perso la vita.

Come sta la figlia

In auto con Valeria Sepe, come detto, c’era anche la figlia. La piccola, che era salita da poco in macchina con la mamma, si trovava nei sedili posteriori.

Secondo quanto si apprende, la giovane non avrebbe riportato gravi conseguenze nell’incidente. Ma è stato tanto lo choc dopo il sinistro.

Il dolore della comunità

E ad Aprilia, appresa la notizia dell’incidente di Valeria Sepe, è tanto il dolore e la commozione della comunità che ha ricordato la 38enne. Sui social, infatti, tanti sono stati i messaggi di affetto e cordoglio.

“Chiunque ti abbia conosciuta e voluto bene, ricorderà per sempre la grandezza del tuo animo” ha scritto un’amica sul web. Un’altra, invece, si è stretta alla famiglia di Valeria, che lascia tre figli e il marito: “Il mio abbraccio va soprattutto a voi, Gio, Matilde e Sofia, la vostra mamma vi ha sempre adorato e amato immensamente”.